體壇》女性運動員要碰上的挑戰 羅嘉翎打破生理期限制迷思

羅嘉翎重返母校三芝國小，與學弟妹互動並示範跆拳道「下壓」踢法（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕為響應5月28日世界月經日，跆拳道好手羅嘉翎接受品牌邀請，重返母校新北三芝國小舉辦生理教育講座，透過女性國手與專業醫師的分享，協助學生打破生理期限制的迷思，落實身體自主與性別平權教育。

羅嘉翎與三芝國小的學弟妹一同示範跆拳道「下壓」踢法，象徵破除月經迷思，勇敢面對青春期的身心挑戰。她提到過去曾遇過因經痛不舒服，卻因為教練的不理解，被誤認為裝病或偷懶的困境，這讓她深刻感受到，月經平權的落實關鍵在於跨越性別的理解與尊重，男生也應該瞭解並建立正確認知。

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羅嘉翎近一步指出，當訓練及比賽遇到生理期時，除了要忍受身體不適，內心更常伴隨著純白比賽服「擔心外漏」的不安全感，這種額外的心理負擔，是許多女性運動員在賽場上必須克服的隱形挑戰。後來透過使用棉條等更適合的生理用品以及專業的訓練節奏與飲食調整，生理期的狀態其實是可以被有效管理的。她表示：「月經是自然的生理現象，並非運動或是學習路上的阻礙，更不該因此在逐夢路上退縮！」鼓勵學弟妹克服挑戰，無懼無束做自己。

現場亦邀請台北宜蘊醫療主任張至婷醫師為學生提供生理期調理建議，她指出，經期前後可適度補充鐵質與鎂，幫助減緩疲勞與肌肉不適；運動方面則建議依身體狀況調整強度，例如經期初期以低強度有氧與伸展為主，減少劇烈爆發性訓練。此外，熱敷下腹部及避免攝取過多咖啡因與冰冷食物，都是有效減緩經痛的方法。她強調：「月經不該被忽視，而是應該被妥善照顧的自然生理現象。」

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