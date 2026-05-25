世足》孫興慜率韓國隊參加世界盃 恐成職涯最後一舞

孫興慜。（資料照，美聯社）

〔中央社〕韓國足球巨星孫興慜率國家隊啟程前往北美，準備參加6月登場的國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup），外媒解析這可能是他職業生涯最後一次參戰世界盃。

法新社報導，籠罩孫興慜與韓國足球國家隊的陰霾揮之不去。33歲隊長孫興慜近來狀況不佳和他在國際舞台的前景都受到質疑；同時，國家隊總教練洪明甫在球迷當中非常不受歡迎。

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韓國在3月底世界盃足球賽友誼賽（熱身賽）以0比4敗給象牙海岸，4月初又以0比1不敵奧地利後，國家隊士氣低落。

賽後洪明甫為孫興慜辯護，他告訴記者：「孫興慜是我們球隊的核心，我不曾懷疑這一點。」

去年孫興慜從效力10年的英格蘭足球超級聯賽（Premier League）托登罕熱刺（Tottenham Hotspur），轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯足球俱樂部（LAFC）後，外界普遍認為他的職業生涯巔峰已過。

本屆世界盃足球賽由美國、墨西哥及加拿大共同主辦，首場比賽將於6月11日在墨西哥市揭幕，決賽訂7月19日在美國紐澤西州舉行。

韓國隊將於世足開踢首日在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）迎戰捷克，若韓國隊想晉級淘汰賽，勢必要仰賴孫興慜進攻得分。

孫興慜在連續2場世足熱身賽失利後，接受韓聯社訪問表示，「我不認為自己表現走下坡。我認為應該離開國家隊時，我自己會決定離開」。（編譯：洪啓原）1150525

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