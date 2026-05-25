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籃球》談TPBL、PLG合併 籃協理事長候選人童子瑋：沒時間表但會加速進行

2026/05/25 16:17

籃協理事長候選人童子瑋（中，拿籃球者）（記者吳孟儒攝）籃協理事長候選人童子瑋（中，拿籃球者）（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕中華民國籃球協會將於5月31日進行理事長暨理監事改選，針對外界最關心的TPBL、PLG兩大職籃合併議題，候選人童子瑋今天坦言確實沒有明確時間表，但目標一直都是合併，會傾聽各球團聲音後，整合資源和力量，讓合併加速進行。

籃協理事長由基隆市議會議長童子瑋、國際中橡集團董事長辜公怡、及律師張清雲三搶一，今天童子瑋也主動召開媒體茶敘，其中TPBL代理秘書長王志群、PLG副會長陳建州、部分職籃球團高層都到場。

兩大職籃的合併問題遲遲未解，對此童子瑋說：「大家都非常希望聯盟的合併，但聯盟的合併會有一個推進的過程，也許我們先從合作開始，我擔任理事長以後先傾聽所有人的聲音，將合作推進成合併，最終目標是整合所有人的力量跟資源，除了努力也會盡力，並全力加速推動。」

童子瑋也舉例，其實台灣職棒發展歷程也是花了很長時間，最終由時任的總統陳水扁宣布合併，他認為，現在籃球也面臨到類似狀況，「近期我也透過很多人的安排跟球團見面， 每個球團的共同聲音都是希望台灣籃球能持續進步，我相信在傾聽完所有人的聲音跟立場後，可以慢慢地從合作推進成合併，讓所有的力量跟資源整合在一起。」

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