籃球》分享參選籃協理事長六大理念 童子瑋：把分散力量連接起來

籃協理事長候選人童子瑋（中，拿籃球者）（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕中華民國籃球協會將於5月31日進行理事長暨理監事改選，候選人童子瑋今天召集媒體到場分享六大理念，他強調未來籃協要成為整合平台、專業組織、國際窗口，把影響力帶進每一座球場，上陣後的人事佈局也會「尊重專業」。

基隆市議會議長童子瑋表示，「這段時間宣布參選理事長後，很多朋友問他為什麼投入這件事，不是為了讓自己站到哪一個位置，而是希望打開對話的大門，讓更多關心籃球的人一起參與改革。未來的籃協，不只是辦比賽、派代表隊的單位，更要成為台灣籃球的整合平台、專業組織、國際窗口，把分散力量連接起來。」

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童子瑋也提出六大理念，第一是建立更清楚的統一管理機制，未來籃協要扮演整合者角色，和各級學校、職業聯盟、地方協會、教練團隊建立固定溝通機制，讓選手養成、賽事安排、國家隊徵召與訓練方向，都能有更清楚的制度依據。第二是從基層全面國際化、標準化。台灣籃球要進步，不能只在國家隊集訓時才談國際標準，而是要從小學、國中、高中階段開始建立正確觀念。包括體能訓練、技術養成、比賽理解、傷害防護與營養管理，都要逐步和國際接軌，培養十年後真正有競爭力的球員。

再來是推動教練教育制度化，童子瑋補充，「台灣籃球要強，不能只期待選手自己變強，也要讓教練有更多資源可以成長。許多基層教練長期在第一線帶孩子、帶球隊，但需要更多進修管道、國際資訊與技術支援。未來籃協要建立更完整的教練培訓、認證與進修制度。」第四是推動組織專業化改革，童子瑋表示，「現代體育組織不能只靠熱情跟人情，還需要專業管理、清楚分工與公開透明的決策流程。未來籃協要強化行政專業、財務透明、賽務品質、媒體溝通與商業開發能力，讓外界相信制度、相信專業，也相信籃協有能力整合資源。」

童子瑋補充，第五是推動國際化與資源整合，台灣籃球不能只閉門造車，應該更積極安排國際交流、教練交換、青年賽事與移地訓練，也要讓企業、品牌、城市與學校有更多參與空間，第六是推動女籃發展計畫。台灣籃球要完整，就不能只談男籃，也不能讓女籃長期被放在比較後面的順位。未來籃協必須把女籃放進整體戰略，提早規劃國家隊戰力、歸化球員方向與長期培養制度，也要找到真正適合女籃發展的模式。

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