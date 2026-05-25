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桌球》法國支線賽冠軍加持 馮翊新、葉伊恬世界排名創新高

2026/05/25 16:47

馮翊新（左）、葉伊恬（右）奪下埃內邦支線賽男、女單打冠軍後，世界排名雙雙創下新高。（取自WTT官網）馮翊新（左）、葉伊恬（右）奪下埃內邦支線賽男、女單打冠軍後，世界排名雙雙創下新高。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第22週世界排名，剛奪下WTT法國埃內邦支線賽男、女單打冠軍的合庫隊好手馮翊新、葉伊恬分別來到生涯最佳的43、38名，葉伊恬也首度跨過排名前40的直接入選明年度國手門檻。

去年杜哈世界錦標賽的積分本週失效，男子組世界排名前十也出現波動，日本一哥張本智和和瑞典名將莫雷加德互換名次，從第3上升至第2，追平生涯最佳排名，僅次於排名第一的王楚欽，法國一哥F.勒布朗、中國林詩棟分居4、5名；18歲的松島輝空從第8躍居第6，寫下生涯新高，台灣一哥林昀儒仍居第7，巴西名將卡德拉諾從第6下滑至第8，南韓張禹珍、德國邱黨仍居9、10名。

馮翊新今天凌晨在埃內邦支線賽決賽以直落三擊敗比利時的紐汀克，收穫生涯首座WTT單打冠軍，從55晉升至43名，打破生涯最佳的46名，也超越53名的郭冠宏，奪回台灣二哥位置；張佑安上升3名回到78，今年尚未出賽的高承睿則從83下跌至99名；洪敬愷回升至134名，在埃內邦站首度闖進4強的17歲小將徐絃家，也從287名大幅竄升至生涯新高180名。

女子組方面，台灣一姐鄭怡靜小跌1名成為23名，在埃內邦站收下今年第2座支線賽女單冠軍的葉伊恬，從43上升至38名，首度達到教練莊智淵為她設定的目標；李昱諄則從51下滑至55名，黃愉偼、簡彤娟分別排名67、68，18歲的國泰小將彭郁涵小升2名來到73，再創生涯最佳。

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