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全障運》特奧滾球首度移師室內 新北打造國際級平權舞台

2026/05/25 16:55

板橋體育館鋪設八面人工草皮賽道，打造國際級特奧滾球場地。（圖由新北市體育局提供）板橋體育館鋪設八面人工草皮賽道，打造國際級特奧滾球場地。（圖由新北市體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕2026年全國身心障礙國民運動會在新北市舉行，本屆特奧滾球競賽首度從室外草地移師至室內場館舉行，幫助台灣特奧滾球運動與國際賽事接軌，為參賽選手打造更安全、公平且舒適的競技舞台，獲得教練、選手與家長一致好評。

中華台北特奧會理事趙一檜表示，協會2年前開始推廣室內場地賽事，這屆全障運在新北市舉行，考量5月天氣炎熱，可能遭逢梅雨季節，當初場勘後，決定在板橋體育館舉辦特奧滾球比賽，從場地整備到組裝搭建，花了超過6小時，完成後晉升國際賽規格，選手、觀眾、家長、工作人員、裁判等人，都讚嘆完善的賽事環境，與國際接軌。

板橋體育館運用人工草皮，鋪設8個滾球賽道，趙一檜認為，選手在完善的場地有利於發揮實力，「因為人工草皮平坦，不像室外場地傾斜，有些實力加上運氣，在這次比賽就是純實力挑戰，也跟國際賽氛圍相似」。

中華台北特奧會運動員委員會召集人陳淑敏指出，感謝新北市政府體育安排，因為選手以智能障礙為主，如果這幾天太陽一曬，可能容易產生情緒問題，有完善的環境可以讓孩子專心參與比賽。

全障運特奧滾球賽事，包括男子與女子雙人賽跟四人團體賽，參與隊伍數總共96隊、292人次。

新北市特奧滾球隊教練楊一容說，看到場地優化很感動，由於孩子們在學校習慣戶外練習，有時可能會造成球路改變，但人工草皮的球路比較一致，教練要在場邊提醒拿捏力道跟瞄準。

楊一容指出，作為地主隊，這屆全障運新北市籌備處跟體育局規劃非常用心，給予選手和參賽球隊很大的協助，讓大家放心比賽，每個競賽場地和校園周邊都有文宣設計，讓孩子感觸很深，家長也很感動。

陳淑敏認為，特奧滾球並非菁英競技賽制，而是每個人都享有運動權利、站上舞台的權利，都有機會爭取勝利，獲得掌聲和榮譽，透過這項運動得到友誼，感謝新北市政府、運動部及體育界，給予特奧運動員盡情發揮的舞台和機會。

本屆全國身心障礙運動會特奧滾球賽事首度移師室內賽場，選手可以專注比賽。（圖由新北市體育局提供）本屆全國身心障礙運動會特奧滾球賽事首度移師室內賽場，選手可以專注比賽。（圖由新北市體育局提供）

人工草皮球路穩定，有助於選手全神貫注，展現最佳狀態。（圖由新北市體育局提供）人工草皮球路穩定，有助於選手全神貫注，展現最佳狀態。（圖由新北市體育局提供）

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