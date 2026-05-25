中職》曾峻岳最想對決張育成 期盼更多富邦隊友入選明星賽

曾峻岳。（記者方賓照攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕曾峻岳本季11次救援成功暫與鍾允華、林凱威並列領先，今年尋求生涯第4次入選明星賽，他對亞冠賽外卡雖然意願不高，卻希望球迷多多投票支持富邦悍將的球員，最想在明星賽對決的打者是隊友張育成。

曾峻岳於2022-24年連續3屆入選明星賽，去年因為受傷辭退，他認為，雖然亞冠賽都有外卡名額，今年因為參加經典賽提早開機，擔心年底又打國際賽可能影響明年球季，如果只是在明星賽參與亞冠賽台灣隊，他覺得沒有問題。

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曾峻岳指出，2023年入選亞冠賽是他第1次站上東京巨蛋，因為太想表現自己，留下不是很好的回憶，今年參加經典賽讓他重回東京巨蛋，他抱持「已經過去三年，從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」的想法，以出賽2場投2局無失分交出精彩的表現。

中職明星賽將連續3年在大巨蛋舉行，前2年富邦都只有3位球員入選中職明星隊（2024年陳仕朋、富藍戈、王正棠，2025年富藍戈、黃保羅、張育成），曾峻岳表示，雖然不知道應該怎麼拉票，但富邦今年真的不一樣了，希望能有更多隊友參加這個年度盛事。

曾峻岳指出，如果今年入選明星賽，最想對決的打者是隊友張育成，「他的OPS破200耶，我看到都會怕，所以希望明星賽可以跟他對決，如果有遇到的話，應該會用玩的方式，不會太認真，我連Live BP都會怕丟到隊友。」

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