MLB》天使隊史第2人！ 德梅斯飆K寫鬼神紀錄 比肩三振王萊恩

德梅斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕天使26歲左投德梅斯（Reid Detmers）今天大展K功，對戰遊騎兵主投8局失1分，狂飆14次三振，創下生涯單場新高，同時也追平本季大聯盟單場最多三振，更創下能與名人堂三振王「特快車」萊恩（Nolan Ryan）比肩的鬼神紀錄。

德梅斯曾在2022年面對光芒投出無安打比賽，而今天他再度大展神威，面對遊騎兵25名打者解決了24人，全場唯一失分就在2局上，被一壘重砲柏格（Jake Burger）擊出中外野陽春砲掉分，德梅斯此役主投8局用96球，只被敲出1支全壘打失1分，另外飆出14次三振，製造23次揮空，沒有投出任何保送，防禦率降至4.57。

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天使明星強打楚奧特楚奧特3局下的適時安打扳平戰局，兩隊一路僵持到9局下半才分出勝負，天使靠著再見失誤，終場以2：1逆轉遊騎兵，本季首度橫掃對手。

德梅斯成為天使隊史第2位能在單場飆出14次三振、且僅被敲出1支安打以下的投手，前一位是傳奇名投萊恩。另外，德梅斯單場14K、0保送的鬼神表現，也追平了天使隊史單場「無四死球三振榜」的第二高紀錄，隊史紀錄是1975年的塔那納（Frank Tanana），他當時對戰遊騎兵飆出17次三振且0保送。

「這表現真的太棒了！」天使隊總教練鈴木清賽後盛讚德梅斯，投出了王牌風範，積極攻擊好球帶、用滑球讓打者揮空，並能在關鍵時刻將曲球投進好球帶，而且今天他的速球尾勁非常出色。

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