華南金控盃少棒》和「圍棋高手」捕手搭檔 新北市劉晨曦準完投

115年華南金控盃全國少棒錦標賽A組敗部賽事，新北市以7：1擊敗花蓮縣。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕115年華南金控盃全國少棒錦標賽A組敗部賽事，新北市沒讓開賽的1分落後維持太久，1局下就趁著對手接連3次失誤反超比數，後續再靠火力追加領先，終場以7：1擊敗花蓮縣，搶當續命的一方。

新北市先發投手劉晨曦雖然開賽就遭到花蓮縣開路先鋒林諾凡敲出安打，又發生牽制失誤，讓他直上三壘，最後因為投手犯規而免費奉送回本壘，1局上率先丟掉分數，但度過開賽亂流之後找回壓制力，一路投到6局上，只差1個出局數就能收下完投勝。

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劉晨曦。（棒協提供）

總計劉晨曦今天用82球投了5.2局，只被敲3支零星安打，而且飆出7次三振，只有1個四壞球保送，之後由鄭暄翰幫忙完成最後的出局數。戴漢昭稱讚劉晨曦此役好球率高，發揮自身的控球優勢，「他本來就是能丟長局數的投手，所以這場打算全部交給他，最後1局想說不要讓他超過85球的規則上限，剛好壘上又沒人，下任投手可以專心對付打者，所以就沒讓他完投。」

劉晨曦也認為今天錯過完投並不可惜，還暴露自己是第4局開始，控球才真正達到隨心所欲，「突然變很準，感覺揮臂也比較順。」幼稚園就在爸爸的推坑下從社區棒球起步，球齡甚長的他其實場上9個位置都能擔任，但自己最喜歡的角色之一就是投手，強項在耐投。

當初一入學就向中港國小棒球隊報到跟著學長們練習，劉晨曦有段時間維持平日校隊、假日社區的充實生活，直呼因為好玩所以不覺得累，甚至忙到家裡連離新莊棒球場500公尺都沒空去現場觀賽，只能透過電視稍微看個轉播。地緣關係他自然成為富邦悍將球迷，但對於心中的職棒夢卻不設限，「未來有球隊要就好，沒有一定要加入悍將。」

劉晨曦此戰的捕手搭檔是同學陳奕樺，2年多年同窗展現良好默契，而且今天不只幫忙蹲捕，還敲出雙安，連續3場比賽都有安打紀錄，他對自己目前的打擊表現感到滿意，「之前仰角有點太高，我修正後把球打平打強。」

陳奕樺不只是中港國小的主戰捕手，私下還是圍棋6段的高手，從幼稚園就開始下棋，比三年級才接觸的棒球更早起步，2年前他一度因為圍棋檢定考試沒過，退出棒球隊一段時間，後來完成升級後才重返。

陳奕樺認為自己現在更愛棒球，因為場上的刺激體驗帶來成就感，希望未來能當職棒選手，但還是會把圍棋當興趣，覺得下棋對打球有幫助，「棒球是用直覺，圍棋要思考很久策略，所以頭腦會變好，能幫助應變比賽情況。」

陳奕樺。（棒協提供）

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