中職》碰到高鐵延誤錯過明星賽記者會 林泓弦仍期盼入選亞冠賽台灣隊

林泓弦。（記者方賓照攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林泓弦第1次代表統一獅出席中職明星賽記者會，竟然碰上高鐵13年來最嚴重的延誤事件，歷經波折趕在記者會剛結束時抵達並完成合影，他表示，今年才第3年在一軍出賽，希望有機會參加明星賽，更期待入選亞冠賽台灣隊。

林泓弦指出，配合記者會下午2點半開始，他早上就從嘉義出發，預計中午1點前抵達台北，列車才到雲林站竟然停1個多小時，打開手機發現滿滿都是高鐵大延誤的新聞，當下心裡非常焦慮，趕快聯繫經紀人通知聯盟，抵達台北立刻搭計程車衝記者會場，因為時間太趕還直接在車上換裝，「我還問司機，我可以換一下衣服跟褲子嗎？司機說，你慢慢來。」

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在代表各隊出席的6位球員中，只有年僅20歲的林泓弦符合亞冠賽參賽資格，年底很有機會入選亞冠賽台灣隊，他坦言，從打棒球以來不曾入選國家隊，從國小就幻想有一天能夠穿上台灣隊球衣，若有機會參加亞冠賽，最期待與國外選手交流，「日本、韓國的實力都不弱，就都想都對看看。」

林泓弦於2023年季中選秀會第2輪被統一獅指名，即便還不曾參與明星賽，也很希望能有機會參與這項盛事，他卻優先為季後要引退的陳鏞基拉票，「基哥現在都以一壘為主，如果能在明星賽當隊友，希望看到他守其他位置，可以有不同的合作搭配。」

林泓弦表示，若能參加明星賽，最想對決的投手是隊友高塩將樹，「我們只有在隊內熱身賽對過1次，我記得是出局，那時候就覺得，為什麼他的球那麼難打，就很想要再打看看。」

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