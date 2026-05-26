尼克力拚橫掃騎士晉級總冠軍賽 今日賽事預告與轉播

布朗森。（資料照，歐新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，太空人在客場出戰遊騎兵，由水土不服的日本強投今井達也對決洛克（Kumar Rocker）：另一場是道奇對戰洛磯，斯漢（Emmet Sheehan）將與戈登（Tanner Gordon）同場較勁，道奇力拚3連勝，大谷翔平能否開轟，大家千萬不要錯過。

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NBA季後賽有1場轉播，東部冠軍賽第4戰，手握有3勝聽牌優勢的尼克，當家一哥布朗森（Jalen Brunson）與明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns），聯手率隊在季後賽打出一波10連勝，距離自1999年後再次晉級總冠軍賽僅差最後一勝。騎士雙槍米契爾（Donovan Mitchell）和哈登（James Harden）將背水一戰力挽狂瀾。

中職有2場賽事，聯盟戰績第一的味全龍將在大巨蛋迎戰排名第2的富邦悍將，味全派出蔣銲，悍將推出阿部雄大應戰，味全挑戰睽違27年的9連勝，富邦力拚縮小勝差；統一獅將在嘉義市球場與樂天桃猿交手，張宥謙大戰魔爾曼，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

TPBL總冠軍賽日前在台中洲際迷你蛋點燃戰火，新北國王搶下首戰勝利，夢想家將全力在主場扳平戰局，精彩戰況令人期待。

MLB

07：00 太空人 VS 遊騎兵 愛爾達體育4台

09：00 洛磯 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：00 騎士 VS 尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

法網

17：00 單打第一輪（上） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

22：00 單打第一輪（中） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

日職

17：00 巨人 VS 軟銀 DAZN2

中職

18：30 富邦悍將 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育3台

18：30 樂天桃猿 VS 統一獅 愛爾達體育2台、DAZN1

TPBL總冠軍賽

18:58 新北國王 VS 夢想家 緯來育樂

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