中職》平野惠一回應球迷「打教下台」遭去脈絡化 中信兄弟發聲明澄清

大巨蛋本後象迷舉牌「打教下台」。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕針對近日媒體報導中信兄弟總教練平野惠一針對球迷言論之回應，因部分內容遭到去脈絡化之報導，未能完整傳達總教練之本意。中信兄弟球團今（25日）特別做出澄清與說明，期盼各界將焦點回歸於職棒環境的健康發展。

兄弟開季戰績不佳，日前有球迷在大巨蛋高舉「打教下台」，總教練平野惠一也在被媒體採訪時回應此事，但由於引發後續討論風波，兄弟球團今天特別發出聲明澄清。

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兄弟聲明中指出，平野總教練於受訪時，確實提到「真正熱愛這支球隊的球迷，不會有這樣的行為。」這是總教練當下的原意表達。然而若僅將部分字句聚焦，且去脈絡化，容易讓外界理解為總教練是在批判球迷，或定義「何謂真正的球迷」。平野總教練當下的發言核心，在於針對「誹謗中傷」對個人所可能造成的傷害與影響，並非否定球迷對球隊表現的期待與批評，而是對於帶有攻擊性、涉及人身攻擊、言語霸凌，甚至人身安全威脅之言論與行為的擔憂。

平野總教練指出，近日除了在球場內出現試圖透過轉播畫面擴散的針對性標語，日籍打擊教練的個人社群平台更不斷收到「不要以為你能平安回日本」等涉及人身安全威脅的恐嚇言論，導致教練及其家人深感憂慮與不安。儘管網路言論可以選擇不看、不理會，但當攻擊性標語直接進入球場、進入所有人都看得見的空間時，造成的影響會變得十分巨大。這類惡意攻擊與人身威脅，不應被視為理所當然，更不該是台灣職棒環境所默許的常態。

故平野總教練分享日本職棒（NPB）之成功經驗。日職球團過去曾針對持續辱罵、惡意煽動及在場內大聲叫囂者，安排警備人員進行勸離甚至請出場，此舉不僅有效改善了球場的整體觀賽環境，更讓女性球迷、小朋友及家庭族群願意安心走進球場，促成近年來日職觀眾人數的大幅成長。

雖然戰績不如預期，但教練團成員每天為了球隊與選手全力付出、犧牲睡眠與休假，始終站在第一線陪伴選手。平野總教練強調，針對賽事戰績、戰術調度及技術層面的批評與指教，本來就是職業運動與總教練職責的一部分，他個人抱持全然接受且願意承擔的態度。但對於全心投入、認真付出的教練、選手與工作人員，平野總教練表示他將盡全力保護。作為總教練的理念，平時也不斷教育全隊必須珍惜球迷，強調「因為有球迷、才有職棒」。與其將焦點放在少數帶有惡意的言行上，球團應更珍視、也更重視那些不論輸贏，始終相信中信兄弟、持續給予球隊正向支持的真正球迷。

棒球是團隊的運動，在低谷時願意拉彼此一把、一起撐過去的，才是支撐這支球隊前進的力量。如何遏止惡意言詞攻擊與威脅，不只是單一球隊的內部問題，更是整個職棒環境需要共同面對的課題。中信兄弟作為具備高度社會影響力之球隊，我們歡迎理性的檢討與建議，但我們也堅決反對任何形式的人身攻擊與安全威脅。謝謝所有始終與我們站在一起的球迷，期盼與所有球迷攜手，共同打造一個更健康、安全且適合全家大小共同享受棒球樂趣的觀賽環境。

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