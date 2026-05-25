世足》西班牙26人名單出爐！18歲新星亞馬爾領銜 皇馬0人入選

亞馬爾。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026美墨加世界盃下月點燃戰火，西班牙隊今公布26人名單，由巴塞隆納18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）領銜，西甲皇家馬德里完全沒有球員入選。

「無敵艦隊」上屆世界盃止步16強，但隨後勇奪2024年歐洲國家盃冠軍，也被視為本屆冠軍熱門，本屆在H組與維德角、沙烏地阿拉伯與烏拉圭同組。

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西班牙隊主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）今公布26人名單，前鋒陣容由亞馬爾領銜，另外包括皇家社會的奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）、巴薩的奧爾莫（Dani Olmo）等好手，中場名單包括巴薩佩德里（Pedri）、巴黎聖日耳曼的魯伊斯（Fabián Ruiz）、以及兵工廠的蘇比門迪（Martín Zubimendi），後防則有切爾西的庫庫雷利亞（Marc Cucurella）、勒沃庫森的格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）、以及巴薩的庫巴爾西（Pau Cubarsí）等人。

西班牙此次門將包括分別是畢爾包競技的西蒙（Unai Simón）、兵工廠的拉亞（David Raya）以及巴薩的賈西亞（Joan García），皇家社會的雷米羅（Álex Remiro）則遺憾落選。

值得關注的是，此次皇馬完全沒有球員進入名單，包括皇馬隊長卡瓦哈爾（Dani Carvajal）、後衛赫伊森（Dean Huijsen）都無緣入選。

西班牙26人名單如下：

門將：西蒙（Unai Simón，畢爾包競技）、拉亞（David Raya，兵工廠）、J.賈西亞（Joan García，巴塞隆納）

後衛：庫庫雷利亞（Marc Cucurella，切爾西）、庫巴爾西（Pau Cubarsí，巴塞隆納）、拉波爾特（Aymeric Laporte，畢爾包競技）、格里馬爾多（Álejandro Grimaldo，勒沃庫森）、波羅（Pedro Porro，熱刺）、E.賈西亞（Eric García，巴塞隆納）、略倫特（Marcos Llorente，馬德里競技）、普比爾（Marc Pubill，馬德里競技）

中場：加維（Gavi，巴塞隆納）、羅德里（Rodri，曼城）、佩德里（Pedri，巴塞隆納）、蘇比門迪（Martín Zubimendi，兵工廠）、魯伊斯（Fabián Ruiz，巴黎聖日耳曼）、巴埃納（Álex Baena，馬德里競技）、梅里諾（Mikel Merino，兵工廠）

前鋒：亞馬爾（Lamine Yamal，巴塞隆納）、威廉斯（Nico Williams，畢爾包競技）、奧爾莫（Dani Olmo，巴塞隆納）、托雷斯（Ferran Torres ，巴塞隆納）、奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal，皇家社會）、皮諾（Yéremy Pino，水晶宮）、伊格萊西亞斯（Borja Iglesias，塞爾塔維戈）、 穆尼奧斯（Víctor Muñoz，奧薩蘇納）

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