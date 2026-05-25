日職》交流戰前夕爆醜聞！涉嫌對18歲女兒施暴 阿部慎之助遭逮認罪

阿部慎之助。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕根據日本媒體《TBS NEWS DIG》報導指出，讀賣巨人監督阿部慎之助因涉嫌家暴，已遭到警視廳以現行犯身分逮捕。

《TBS NEWS DIG》報導，根據負責搜查的相關人員透露，今天（25日）晚間7點多，日本兒童福利局接獲一通110報案電話，內容指出：「遭到父親施暴、被毆打了。」警方趕往現場後發現，阿部慎之助涉嫌在位於東京澀谷區的自家住宅內，對自己18歲的親生女兒實施暴力行為。

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面對警方的偵訊，阿部慎之助坦承不諱，目前已經承認了相關指控，警視廳正針對詳細的案發經過展開深入調查。

阿部慎之助是巨人一代名捕，在球員時期八度幫助巨人軍摘得聯盟優勝，三度奪得日本一，生涯累積2132支安打、406轟、1285分打點。阿部慎之助在2012年以單季104分打點，摘得央聯打點王，四度獲得央聯捕手金手套。

他在2024年賽季正式接任巨人隊一軍總教練，執掌兵符的第一年就成功帶領球隊奪下睽違4年的央聯冠軍。巨人隊本季以24勝22敗暫居央聯第3，明天將進行跨聯盟交流賽，隨著總教練突然遭到逮捕，勢必將在日職投下震撼彈，巨人球團正在了解當中。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。

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