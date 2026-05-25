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日職》阿部慎之助毆打長女還掐脖！巨人球團研議懲處恐開除

2026/05/25 23:05

阿部慎之助。（資料照，記者林正堃攝）阿部慎之助。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕現年47歲的讀賣巨人監督阿部慎之助，稍早驚傳對其18歲的親生女兒施暴遭到警方逮捕，本人也坦承犯行。對此，巨人隊社長國松徹發表聲明，除了向外界致歉之外，並透露正在研擬處分。

日媒《Sponichi Annex》報導指出，根據警方調查，阿部慎之助涉嫌在位於東京都內的自家住宅中，對18歲的長女實施毆打以及掐脖子等暴力行為。面對警方偵訊，阿部慎之助已坦承犯行。他供稱，案發當時18歲的長女與15歲的次女正在家中激烈爭吵，他因而介入並喝斥「給我安靜點！」，此時遭到長女頂嘴，導致他一時氣憤理智線斷裂才會動手，由於案發時阿部疑似處於酒醉狀態，警視廳目前也正在對其進行酒精測試等相關檢驗，以釐清詳細案情。

針對這起嚴重醜聞，讀賣巨人社長國松徹透過球團發表緊急聲明：「暴力是絕對無法被容許的行為，我們對此抱持極為嚴肅的態度，在跨聯盟交流賽開打前夕發生如此重大的醜聞，我們向所有職業棒球相關人士以及全體球迷致上最深的歉意，關於總教練阿部慎之助的後續懲處，球團目前正在研擬包括解雇在內的處分，自明日起，巨人一軍兵符將由首席教練橋上秀樹來代理。」

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