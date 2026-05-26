自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

格鬥》原住民勇士尤凱文亞錦賽勇奪金牌 進軍亞洲室內暨武藝運動會

2026/05/26 07:11

尤凱文（左2）。（我國綜合格鬥協會提供）尤凱文（左2）。（我國綜合格鬥協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「第4屆AMMA亞洲綜合格鬥錦標賽」在烏茲別克落幕，台灣隊由「凱薩」尤凱文在男子傳統120公斤級勇奪金牌，也取得亞洲室內暨武藝運動會門票。

這是今年名古屋亞運及利雅德亞洲室內暨武藝運動會的重要資格戰，來自亞洲各國頂尖高手齊聚，使得各組賽事競爭強度格外激烈。尤凱文是來自茂林萬山部落的魯凱族戰士，從小喜歡打架加入柔道隊，大學學習散打，把進階的觀念與技巧融入過人天賦，2023年泰國綜合格鬥亞錦賽奪金之後，如今「凱薩」又在亞室內運積分組別一路過關斬將，尤其關鍵4強戰力抗中國強敵，更展現絕佳技術與奮戰精神，勇闖決賽最終再添金牌，也確定躋身亞室內運入圍名單。

至於肩負亞運資格積分重任的林郁芬，首輪遭遇實力強勁的印尼對手，比賽過程中雖然意外掌骨骨折，但她發揮強悍意志力，堅持奮戰到底並帶傷搶勝，拿下關鍵亞運積分。目前林郁芬已提前返台接受治療，積極投入後續復健。

台灣隊教練林駿楓表示，雖然只拿1面金牌，團隊整體戰力發揮明顯超越過往，選手們也展現特訓成果，「亞洲賽的寶貴經驗，讓我們能更精準檢視各自的技術盲點，回台後會把這些內容融入常態訓練，希望年底兩大賽會奪牌締造佳績。」

尤凱文（左3）。（我國綜合格鬥協會提供）尤凱文（左3）。（我國綜合格鬥協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中