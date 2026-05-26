格鬥》原住民勇士尤凱文亞錦賽勇奪金牌 進軍亞洲室內暨武藝運動會

尤凱文（左2）。（我國綜合格鬥協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「第4屆AMMA亞洲綜合格鬥錦標賽」在烏茲別克落幕，台灣隊由「凱薩」尤凱文在男子傳統120公斤級勇奪金牌，也取得亞洲室內暨武藝運動會門票。

這是今年名古屋亞運及利雅德亞洲室內暨武藝運動會的重要資格戰，來自亞洲各國頂尖高手齊聚，使得各組賽事競爭強度格外激烈。尤凱文是來自茂林萬山部落的魯凱族戰士，從小喜歡打架加入柔道隊，大學學習散打，把進階的觀念與技巧融入過人天賦，2023年泰國綜合格鬥亞錦賽奪金之後，如今「凱薩」又在亞室內運積分組別一路過關斬將，尤其關鍵4強戰力抗中國強敵，更展現絕佳技術與奮戰精神，勇闖決賽最終再添金牌，也確定躋身亞室內運入圍名單。

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至於肩負亞運資格積分重任的林郁芬，首輪遭遇實力強勁的印尼對手，比賽過程中雖然意外掌骨骨折，但她發揮強悍意志力，堅持奮戰到底並帶傷搶勝，拿下關鍵亞運積分。目前林郁芬已提前返台接受治療，積極投入後續復健。

台灣隊教練林駿楓表示，雖然只拿1面金牌，團隊整體戰力發揮明顯超越過往，選手們也展現特訓成果，「亞洲賽的寶貴經驗，讓我們能更精準檢視各自的技術盲點，回台後會把這些內容融入常態訓練，希望年底兩大賽會奪牌締造佳績。」

尤凱文（左3）。（我國綜合格鬥協會提供）

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