法網》41歲老將瓦林卡揮淚告別！結束紅土大滿貫最後一舞

瓦林卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕本季結束就退休的瓦林卡（Stan Wawrinka），2026年法國網球公開賽歷經4盤激戰，仍以3：6、6：3、3：6、4：6不敵荷蘭「幸運輸家」德容（Jesper de Jong）， 41歲瑞士老將結束紅土大滿貫最後一舞，情緒激動揮淚告別球迷。

「謝謝大家，這很困難，我不想在這裡和大家說再見。」以單手反拍聞名賽場的瓦林卡，職業生涯曾打下3座大滿貫男單冠軍，包括2015巴黎羅蘭加洛斯掄元，如今外卡參戰的屆退老將，完成第21次也是最終回的法網之旅，賽後有感而發：「正是像這樣的比賽，讓我夢想成為網球員，從小就立志有天能在這裡上場。如今站在球場上分享這一刻，真是令人難忘的經歷。」

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賽會大螢幕播放影片，包括塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士同胞傳奇費德爾（Roger Federer）等「三巨頭」都向昔日勁敵致敬，全場球迷起立熱烈掌聲中，瓦林卡忍不住紅了眼眶，「當你充滿熱情，永遠都不想說再見。但我知道一切都結束了，多麼希望能夠回到這裡，站在你們面前，但很遺憾，這真的是我在羅蘭加洛斯的最後一場比賽。」

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