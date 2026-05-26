MLB》「村神」開轟登美聯全壘打王 白襪日本新星首秀敲安、大秀雷射肩

村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本重砲「村神」村上宗隆今天擊出一發陽春砲，本季第18轟出爐，獨居美聯全壘打王。白襪25歲日本新星西田陸浮生涯大聯盟處女秀，交出1安、貢獻一次雷射肩美技守備。白襪最後在主場以3比1擊敗雙城，同時也中斷對手4連勝。

雙城打者李依（Brooks Lee）首局擊出陽春砲先馳得點，1局下村上宗隆面對雙城先發投手馬修斯（Zebby Matthews），他鎖定一顆內角97.5英里的四縫線速球，擊出右外野陽春砲，這一轟的擊球初速為105.7英里（約170.1公里），飛行距離為375英尺（約114.3公尺），仰角為41度。

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這是村上宗隆本季第18轟，自美國時間5月16日之後再度出現全壘打，超越洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）的17轟，獨居美聯全壘打王。

西田陸浮。（路透）

2局上雙城2出局攻占一、二壘，A.傑克森（Alex Jackson）擊出右外野安打，鎮守右外野的西田陸浮直傳本壘大秀雷射肩，抓到衝本壘的雙城跑者阿西亞（Orlando Arcia）。白襪2局下靠羅莫（Drew Romo）關鍵兩分砲為球隊超前比數。

西田陸浮首打席吞三振，他在第4局擊出中間方向穿越的一壘安打，這是他大聯盟生涯首安，全場3打數1安、吞1次三振。

村上宗隆全場4打數1安就是一發陽春砲，保送、三振各1次，賽後打擊率為0.235，整體攻擊指數為0.914。

曾待過日職橫濱DeNA的白襪左投凱伊（Anthony Kay），今天先發6局僅失1分，收下本季第4勝。白襪目前以27勝26敗居美聯中區第二。

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