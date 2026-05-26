自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「村神」開轟登美聯全壘打王 白襪日本新星首秀敲安、大秀雷射肩

2026/05/26 07:46

村上宗隆。（路透）村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本重砲「村神」村上宗隆今天擊出一發陽春砲，本季第18轟出爐，獨居美聯全壘打王。白襪25歲日本新星西田陸浮生涯大聯盟處女秀，交出1安、貢獻一次雷射肩美技守備。白襪最後在主場以3比1擊敗雙城，同時也中斷對手4連勝。

雙城打者李依（Brooks Lee）首局擊出陽春砲先馳得點，1局下村上宗隆面對雙城先發投手馬修斯（Zebby Matthews），他鎖定一顆內角97.5英里的四縫線速球，擊出右外野陽春砲，這一轟的擊球初速為105.7英里（約170.1公里），飛行距離為375英尺（約114.3公尺），仰角為41度。

這是村上宗隆本季第18轟，自美國時間5月16日之後再度出現全壘打，超越洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）的17轟，獨居美聯全壘打王。

西田陸浮。（路透）西田陸浮。（路透）

2局上雙城2出局攻占一、二壘，A.傑克森（Alex Jackson）擊出右外野安打，鎮守右外野的西田陸浮直傳本壘大秀雷射肩，抓到衝本壘的雙城跑者阿西亞（Orlando Arcia）。白襪2局下靠羅莫（Drew Romo）關鍵兩分砲為球隊超前比數。

西田陸浮首打席吞三振，他在第4局擊出中間方向穿越的一壘安打，這是他大聯盟生涯首安，全場3打數1安、吞1次三振。

村上宗隆全場4打數1安就是一發陽春砲，保送、三振各1次，賽後打擊率為0.235，整體攻擊指數為0.914。

曾待過日職橫濱DeNA的白襪左投凱伊（Anthony Kay），今天先發6局僅失1分，收下本季第4勝。白襪目前以27勝26敗居美聯中區第二。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中