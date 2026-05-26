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開放禁藥！爭議「增強運動會」 僅1人打破世界紀錄

2026/05/26 08:46

極具爭議的「增強運動會」，僅有希臘游泳選手戈洛梅耶夫在男子50公尺自由式締造1項非官方紀錄。（路透）極具爭議的「增強運動會」，僅有希臘游泳選手戈洛梅耶夫在男子50公尺自由式締造1項非官方紀錄。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕極具爭議的「增強運動會」（Enhanced Games）首屆賽事24日在美國拉斯維加斯登場，賽事主打運動員可以使用興奮劑等禁藥，事前預期將改寫多項世界紀錄，最終僅有希臘游泳選手戈洛梅耶夫（Kristian Gkolomeev）在男子50公尺自由式締造1項非官方紀錄，並有3名未使用禁藥的選手奪冠。

以「乾淨」狀態參賽的巴黎奧運銀牌得主科利贏得男子100公尺。（美聯社）以「乾淨」狀態參賽的巴黎奧運銀牌得主科利贏得男子100公尺。（美聯社）

綜合外媒報導，「增強運動會」主打允許運動員在醫療監控下使用提升表現藥物，包括睪固酮、EPO、生長激素與合成代謝類固醇等。主辦方宣稱，禁藥在菁英運動中早已存在，只是隱而不宣，若公開並加以監控，反而更安全。

極具爭議的「增強運動會」（Enhanced Games）首屆賽事24日在美國拉斯維加斯登場，賽事主打運動員可以使用興奮劑等禁藥。（路透）極具爭議的「增強運動會」（Enhanced Games）首屆賽事24日在美國拉斯維加斯登場，賽事主打運動員可以使用興奮劑等禁藥。（路透）

國際奧會（IOC）與世界反禁藥組織（WADA）等全球體育機構嚴詞批評這場賽事，形容「增強運動會」是「不道德」且「危險、不負責任的概念」。世界水上運動總會也痛批這項賽事是「建立在捷徑上的馬戲團」。

報導指出，首屆賽事包含田徑、舉重與游泳項目，共有42名選手參加，大多數使用提升表現的藥物，現場巨型螢幕還公布選手使用藥物比例。不過，門票並未對一般大眾販售，僅約2500名經篩選觀眾可入場。

32歲希臘選手戈洛梅耶夫是全場唯一「打破」世界紀錄的參賽者，他在男子50公尺自由式游出20秒81，刷新澳洲選手麥克伊沃伊（Cameron McEvoy）今年3月締造的20秒88紀錄。但他身穿官方比賽已禁止使用的聚氨酯泳衣，也使用禁藥。

同時也有3名以「乾淨」狀態參賽的選手奪冠，巴黎奧運銀牌得主科利（Fred Kerley）在贏得男子100公尺後，諷刺地表示：「老兄，他們得表現得更好一點。他們得更努力一點，多用一點那玩意兒。」

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