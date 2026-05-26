MLB》不是金慧成！道奇工具人赫南德茲歸隊 31歲艾斯皮納遭DFA

艾斯皮納。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇資深工具人赫南德茲（Kike Hernández）今天傷癒歸隊，為了清出空間，道奇把31歲工具人艾斯皮納（Santiago Espinal）給指定讓渡（DFA）。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪提到，這是一個艱難的決定。

艾斯皮納今年以小聯盟約加盟道奇，他在春訓熱身賽交出2轟、打擊率0.378的優異成績，讓他擠進開季名單。艾斯皮納本季出賽26場，貢獻1轟、4打點、打擊率0.220，整體攻擊指數（OPS）為0.604。

請繼續往下閱讀...

道奇最終選擇把艾斯皮納給DFA，而不是把近況低迷的南韓好手金慧成下放3A。羅伯斯說，「我們一開始就非常坦白地說明球隊對他的定位與期待，所以我認為他也理解並尊重這點。」

資深工具人赫南德茲。（資料照，路透）

根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，道奇球中有兩名右打的工具人，很可能是做出這項決定的最大原因。但根據消息人士指出，艾斯皮納尚未達到他重新談判的保障日期，這代表道奇不需要負擔他2026年完整的250萬美元薪資。

對於赫南德茲的歸隊，羅伯斯說，會讓他守三壘、也會守一些二壘，「我也認為他會去守一些外野，主要是為了讓他的守備能力維持在最佳狀態。」

道奇隊今天在主場迎戰洛磯，金慧成擔任先發二壘手。羅伯斯提到，「我希望慧成能專注在比賽上，放開來打，不要去擔心誰要回來、誰不會回來這些事情。就是回到原本那個身為棒球員的自己。」

此外，道奇工具人艾德曼（Tommy Edman）將到小聯盟3A展開復健賽，預計復健賽期間鎮守二壘、也會守中外野。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法