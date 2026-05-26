自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》兩度10連勝→狂吞9連敗 小熊竟創罕見慘澹紀錄

2026/05/26 09:04

小熊日本好手鈴木誠也代打吞三振。（美聯社）小熊日本好手鈴木誠也代打吞三振。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的小熊隊，今天在客場以1比2敗給海盜，讓小熊苦吞本季最長的9連敗。小熊目前以29勝25敗居國家聯盟中區第三，總教練康索（Craig Counsell）賽後坦言，「我們必須打得更好。」

小熊打線全場有6安，只靠布許（Michael Busch）第5局的陽春砲拿到唯一的分數。海盜打線3局下靠洛爾（Brandon Lowe）的適時安打拿1分，7局下戴維斯（Henry Davis）擊出關鍵陽春砲為海盜超前比數。小熊最後吞下近15場的第13敗。

《美聯社》報導，小熊隊今年賽季曾兩度達成10連勝壯舉，未料過去兩週球隊陷入大低潮，狂吞9連敗。根據「Elias Sports Bureau」的數據顯示，小熊成為自2017年的天使隊以來，在擴編年代後唯二在同一球季同時出現至少兩次10連勝以及9連敗的球隊。

康索表示，「我們要把打擊做好、投球也要更好。我們需要更多球員拿出好的表現，而身為教練團，我們也必須想辦法幫助球員達到那個水準。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中