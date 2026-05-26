MLB》兩度10連勝→狂吞9連敗 小熊竟創罕見慘澹紀錄

小熊日本好手鈴木誠也代打吞三振。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的小熊隊，今天在客場以1比2敗給海盜，讓小熊苦吞本季最長的9連敗。小熊目前以29勝25敗居國家聯盟中區第三，總教練康索（Craig Counsell）賽後坦言，「我們必須打得更好。」

小熊打線全場有6安，只靠布許（Michael Busch）第5局的陽春砲拿到唯一的分數。海盜打線3局下靠洛爾（Brandon Lowe）的適時安打拿1分，7局下戴維斯（Henry Davis）擊出關鍵陽春砲為海盜超前比數。小熊最後吞下近15場的第13敗。

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《美聯社》報導，小熊隊今年賽季曾兩度達成10連勝壯舉，未料過去兩週球隊陷入大低潮，狂吞9連敗。根據「Elias Sports Bureau」的數據顯示，小熊成為自2017年的天使隊以來，在擴編年代後唯二在同一球季同時出現至少兩次10連勝以及9連敗的球隊。

康索表示，「我們要把打擊做好、投球也要更好。我們需要更多球員拿出好的表現，而身為教練團，我們也必須想辦法幫助球員達到那個水準。」

Henry Davis checking in! pic.twitter.com/sSOnH9LeQV — Pittsburgh Pirates （@Pirates） May 25, 2026

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