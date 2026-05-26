從愛玩水小女娃變「浪花小后」 雲林8歲女童橫掃全國、縣賽奪9金5銀

雲林斗六市鎮東國小游泳女將徐微涵在全國賽、縣賽共計奪9金5銀。（鎮東國小提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣鎮東國小游泳隊在全國賽及縣賽連傳捷報，其中2年級8歲女童徐微涵在全國小學游泳錦標賽一人橫掃5金5銀，前幾天在春季縣長盃再勇奪4金，且4項都打破大會紀錄，驚人實力令人嘖嘖稱奇。

鎮東國小游泳訓練場，有個個子嬌小，速度、技術卻不輸一旁高她許多的哥哥、姐姐，她就是不到2個奪得9金5銀的徐微涵。鎮東國小游泳隊教練王健玟表示，微涵1年級就加入游泳隊，年紀小、個子嬌小，但游泳姿勢、體力都很優異。

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王健玟指出，微涵在訓練中展現出的實力、專注度都是超齡表現，為磨練她心理素質與技術，安排她與高年級學長姊一起訓練，她不因年紀小，做得比別人少，甚至常超越學姐。

王健玟說，熱愛這項運動，不怕苦熱在其中，是微涵能進步神速關鍵，而且面對各種賽事，她都能不慌亂、不緊張，穩定發揮實力，所以能大放異彩。

上月全國小學游泳錦標賽中，徐微涵成為全場焦點，在女子低年級組奪得50公尺、100公尺、200公尺自由式及100公尺蛙式、100公尺仰式摘5金；另在蝶式與混合式項目中也獲5面銀牌。

前幾天才閉幕的春季縣長盃中徐微涵分別在50公尺自由式、50公尺仰式、50公尺蛙式及200公尺自由式接力奪4冠王，且4項都破大會紀錄。

對於自己接連在全國賽、縣賽中表現優異「穿金又戴銀」，微涵笑得開心，自己從幼兒園中班就學游泳，喜歡玩水、喜歡在水裡的感覺，教練說她水性很好，學得很快，就越游越有成就感。

王健玟說，微涵從愛玩的小女娃到全國冠軍，除了天賦，背後是她無數次早起練習、反覆練換氣刻苦累積。

鎮東國小校長張美琳說，全校師生都為這名「浪花小后」的亮眼表現感到與有榮焉，也期待她在未來的體壇路上，能繼續破浪前行，再創佳績。

雲林斗六市鎮東國小游泳女將徐微涵在上月全國小學游泳錦標賽奪5金5銀，開心與教練王健玟合影。（鎮東國小提供）

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