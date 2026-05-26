MLB》紅人先發左投優質先發奪本季首勝 殘破不堪大都會4連敗

洛多洛今天主投6局僅失1分，繳出本季首次優質先發並奪首勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客迎戰大都會的紅人，靠著先發左投洛多洛（Nick Lodolo）繳出本季首次優質先發內容，除了收下今年第1勝外，也幫助球隊以7：2獲勝，並送給殘破不堪的大都會4連敗。

大都會近期遇到傷兵困擾，強打球星索托（Juan Soto）本場再次缺陣，林多（Francisco Lindor）、阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）、羅伯特（Luis Robert Jr.）與波蘭柯（Jorge Polanco）也都因傷沒有出賽。

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紅人2局上半把握大都會先發投手麥克萊恩（Nolan McLean）狀態不穩，靠著觸身球、安打以及選到保送攻占滿壘，接著史提爾（Spencer Steer）的滾地球助隊先馳得點，隨後麥克萊恩丟出暴投讓紅人兵不血刃再添分數。

不過紅人的攻勢不僅如此，3局上布雷戴（JJ Bleday）一棒炸裂陽春全壘打攻下分數，4上史提爾再次掌握二、三壘有人的得分契機，敲出2分打點的安打，緊接著埋伏在8棒的捕手史岱芬森（Tyler Stephenson），相中內角伸卡球轟出左外野大牆外的兩分砲，讓球隊單局灌進4分。

打線給予火力支援外，投手的表現也非常出色，紅人今日掛帥的洛多洛展現出色實力，雖然6局下被希米恩（Marcus Semien）敲出全壘打失分，但最後仍完成6局投球，總計被敲6支安打僅掉1分，狂飆7次三振且沒有保送，繳出本季首次優質先發內容。

7局下半紅人啟用牛棚換上柏克（Brock Burke）中繼，但他先是被敲長打並接連2個滾地球掉分，縱使隨後改派安東（Tejay Antone）但也被連敲2支安打，所幸最後三壘手史都華（Sal Stewart）上演美技守備抓到3出局化解危機。

8、9兩局莫爾（Sam Moll）與亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）接力登板收尾，未讓對手再越雷池一步，而近4場比賽一共只得到4分、陷入打擊大低潮的大都會，本場比賽則由3.1局狂失7分的麥克萊恩吞下本季第4敗。

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