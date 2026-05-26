MLB》重砲史瓦伯第21轟出爐、獨居大聯盟全壘打王 費城人完封教士

費城人明星重砲史瓦伯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天擊出一發陽春砲，本季第21轟出爐，獨居大聯盟全壘打王。費城人最後在客場以3比0完封教士。

史瓦伯首局面對教士先發右投坎寧（Griffin Canning），他纏鬥8球，最後鎖定一顆偏低的90.6英里變速球，擊出右外野陽春砲。史瓦伯這一轟的擊球初速為106.8英里，飛行距離為374英尺，仰角僅20度。第7局費城人馬許（Brandon Marsh）敲出兩分砲追加保險分，奠定勝基。

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《美聯社》報導，包含季後賽在內，史瓦伯生涯在教士主場沛可球場（Petco Park）的26場比賽中已擊出11發全壘打。

費城人打線全場只有3安，但有2安是全壘打。史瓦伯單場2安1打點，包含一發陽春砲，賽後打擊率為0.233，整體攻擊指數（OPS）為0.971。

教士打線全場有5安，首度一度0出局攻占滿壘，但馬查多（Manny Machado）、梅里爾（Jackson Merrill）都吞三振，卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）敲滾地球出局，讓教士大中「滿壘計」。

費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）主投6局賞6次三振無失分，收本季第4勝；坎寧主投6.2局失3分，吞本季第3敗。

Kyle Schwarber clubs his MLB-leading 21st home run pic.twitter.com/dj1gMtbfLQ — MLB （@MLB） May 25, 2026

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