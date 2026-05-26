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MLB》「卡仔」連13戰敲安、馬提4安鐵支！響尾蛇3連勝退巨人

2026/05/26 10:28

馬提今天上演4安「鐵支」。（美聯社）馬提今天上演4安「鐵支」。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客巨人主場的響尾蛇，靠著開路先鋒馬提（Ketel Marte）4安「鐵支」以及台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）連13戰敲安的火燙手感，最終以6：2收下勝利，拿下近期的3連勝。

3局上半響尾蛇靠著莫雷諾（Gabriel Moreno）的陽春全壘打先馳得點，不過4局下德弗斯（Rafael Devers）把握二、三壘有人的進攻機會，敲出中右半邊的深遠安打幫助巨人逆轉比數。

不過響尾蛇很快地在5局上半發起反攻，先是靠著巨人游擊阿德梅斯（Willy Adames）的失誤以及馬提的二壘安打將比數扳平，接著佩多摩（Geraldo Perdomo）與卡斯提洛（Adrian Del Castillo）也把握機會敲安，幫助球隊單局拿下3分。

6局上響尾蛇還要繼續搶分，開局莫雷諾保送、費南德茲（Jose Fernandez）長打攻佔二、三壘，今天手感火燙的馬提不放過機會擊出中間方向平飛安打帶有2分打點，將領先分差擴大，最後3個半局的進攻機會則就再無分數進帳。

今天響尾蛇團隊一共敲出11支安打，其中馬提5打數狂敲4安上演「鐵支」，而「卡仔」打出雙安成績，將連續安打場次推進至第13場，打擊率上升至.304，進攻指數（OPS）則微幅下降到.974。

除了打線外，響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）也發揮出色表現，他用了96球完成7局，被敲出4支安打失掉2分，送出4次三振與2次保送，連續4場比賽投出優質先發，最後兩局靠著羅艾西加（Jonathan Loáisiga）與賈西亞（Brandyn Garcia）接力登板守住勝利，讓凱利拿下本季第5勝。

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