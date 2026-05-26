法網》退役影片三巨頭現身 地主蒙菲爾斯五盤大戰落敗感性告別

蒙菲爾斯。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕最後一次踏上羅蘭加洛斯紅土球場，39歲法國名將「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils）今在2026法國網球公開賽首輪經歷五盤大戰，最終以2：6、3：6、6：3、6：2、0：6不敵同胞好手加斯頓（Hugo Gaston），正式結束法網最後一舞，在中央球場感性與地主球迷告別，網壇「三巨頭」也都透過影片表達祝福。

蒙菲爾斯2004年展開職業生涯，最佳排名是2016年曾高居世界第6，累積13座ATP巡迴賽冠軍，目前世界排名218，大滿貫最佳成績則是分別在2008年法網、2016年美網闖進4強，去年10月宣布本季結束後就將卸下戰袍。

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雖然在滿場球迷助威下，蒙菲爾斯克服2盤劣勢落後將戰局逼到第五盤，最終仍在這場3小時22分鐘的大戰落敗止步首輪，地主球迷紛紛起立鼓掌，加斯頓也在與前輩擁抱致意後，將手指向蒙菲爾斯，示意球迷繼續為這位即將走下舞台的前輩歡呼。

法網隨後播放蒙菲爾斯的生涯精華影片，為地主球星的退役儀式揭開序幕，這些年陸續退役的法國名將松加（Jo-Wilfried Tsonga）、加斯奎特（Richard Gasquet）和西蒙（Gilles Simon）也都親自出席為好友獻上祝福，官方接著也送上祝福影片，不僅「三巨頭」喬科維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）、費德爾（Roger Federer）都透過影片表達祝福，新世代球王辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）也在影片中向前輩致敬。

蒙菲爾斯在儀式上感謝父母以及烏克蘭愛妻斯維托麗娜（Elina Svitolina），「如果沒有她，我今晚可能不會站在這裡，」他對著看台上眼眶噙滿淚水的妻子說，「我們在一起8年，這8年是如此美好，你總是如此支持我、鼓勵我與愛我，還給了我人生中最棒的禮物，我們的女兒，我愛你。」

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