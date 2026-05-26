自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

法網》退役影片三巨頭現身 地主蒙菲爾斯五盤大戰落敗感性告別

2026/05/26 09:47

蒙菲爾斯。（法新社）蒙菲爾斯。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕最後一次踏上羅蘭加洛斯紅土球場，39歲法國名將「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils）今在2026法國網球公開賽首輪經歷五盤大戰，最終以2：6、3：6、6：3、6：2、0：6不敵同胞好手加斯頓（Hugo Gaston），正式結束法網最後一舞，在中央球場感性與地主球迷告別，網壇「三巨頭」也都透過影片表達祝福。

蒙菲爾斯2004年展開職業生涯，最佳排名是2016年曾高居世界第6，累積13座ATP巡迴賽冠軍，目前世界排名218，大滿貫最佳成績則是分別在2008年法網、2016年美網闖進4強，去年10月宣布本季結束後就將卸下戰袍。

雖然在滿場球迷助威下，蒙菲爾斯克服2盤劣勢落後將戰局逼到第五盤，最終仍在這場3小時22分鐘的大戰落敗止步首輪，地主球迷紛紛起立鼓掌，加斯頓也在與前輩擁抱致意後，將手指向蒙菲爾斯，示意球迷繼續為這位即將走下舞台的前輩歡呼。

法網隨後播放蒙菲爾斯的生涯精華影片，為地主球星的退役儀式揭開序幕，這些年陸續退役的法國名將松加（Jo-Wilfried Tsonga）、加斯奎特（Richard Gasquet）和西蒙（Gilles Simon）也都親自出席為好友獻上祝福，官方接著也送上祝福影片，不僅「三巨頭」喬科維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）、費德爾（Roger Federer）都透過影片表達祝福，新世代球王辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）也在影片中向前輩致敬。

蒙菲爾斯在儀式上感謝父母以及烏克蘭愛妻斯維托麗娜（Elina Svitolina），「如果沒有她，我今晚可能不會站在這裡，」他對著看台上眼眶噙滿淚水的妻子說，「我們在一起8年，這8年是如此美好，你總是如此支持我、鼓勵我與愛我，還給了我人生中最棒的禮物，我們的女兒，我愛你。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中