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日職》巨人軍阿部監督家暴醜聞 女兒用ChatGPT求助才讓事件曝光

2026/05/26 10:26

讀賣巨人監督阿部慎之助。（資料照，美聯社）讀賣巨人監督阿部慎之助。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人監督阿部慎之助昨天晚間涉嫌在東京住家對18歲長女施暴，遭到警視廳逮捕，今天凌晨獲釋。根據日媒《每日新聞》報導，女兒被父親施暴後，她依據AI工具「ChatGPT」的回答內容，通報東京都內兒童相談所，才讓當地警方介入處理。

《每日新聞》指出，目前就讀高三的長女在遭到父親阿部慎之助施暴後，向ChatGPT詢問：「被父親施暴了，該怎麼辦？」她收到「向兒童相談所通報」的回答，於是聯絡兒童相談所。當時兒童相談所向警方110報案稱：「（女兒）遭到父親施暴」，事件因此曝光。

根據相關調查人士指出，過去並沒有與長女相關的諮詢案件，因此外界認為，正是她本人向兒童相談所的通報，才促成警方介入處理。

阿部慎之助是在昨晚當地時間約7點，當時他在澀谷區的住宅內，原本是想制止長女和15歲次女之間的爭吵，疑似因對長女的態度感到憤怒而動手。阿部監督稱，「因為被頂嘴，一時氣昏了頭。」

另根據日本《共同社》報導，據調查相關人士表示，阿部慎之助的18歲長女並沒有受傷。

由於阿部慎之助捲入家暴案，讓巨人球團發表聲明致歉，並表示將會對阿部慎之助的處分與去留做檢討。

目前巨人軍將暫時由首席打擊教練橋上秀樹擔任代理監督職務。

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