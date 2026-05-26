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法網》浪費5賽末點後吞貝果 魯德克服高溫開胡「感覺自己像喪屍」

2026/05/26 10:19

挪威名將魯德。（法新社）挪威名將魯德。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕挪威名將魯德（Casper Ruud）克服高溫帶來的不適，在2026法國網球公開賽首輪以6：2、7：6（5）、5：7、0：6、6：2在五盤大戰打敗俄羅斯好手薩菲烏林（Roman Safiullin），艱辛收下男單64強門票。

第15種子魯德此役取得聽牌優勢後，第三盤握有多達5個賽末點，但一一被對手化解延長戰線，接著在當地高溫影響下，身體開始嚴重不適，除必須在換邊休息時不斷利用冰毛巾降溫，也曾申請醫療暫停。

薩菲烏林則在第三盤2：5落後下連拿11局，在第四盤賞魯德「貝果」，但他身體同樣出現狀況，在第五盤開始前也申請治療，最後魯德挺過身體不適，在第五盤重整旗鼓，於這場3小時56分鐘的大戰成為晉級的一方。

魯德經歷苦戰後表示，當時的高溫煎熬讓自己在場上「感覺就像喪屍一樣走路」，他指出，應該是受到中暑影響，「我在華盛頓比賽時有遇過類似的情況，當時我不得不退賽，今天第四盤有類似的感受。」

魯德透露，在握有2：1優勢下，第四盤稍微降低比賽強度，努力讓自己的心率與體溫降下來，「看看第五盤是否還有機會撐下去，保留一些體力，很幸運最後奏效了。」

「第四盤有一段時間我甚至心想：『我明天得訂回家的機票了，接下來兩週只能坐在家裡沙發上看比賽，』」魯德對於驚險挺過首輪表示，「幸好事情並沒有變成那樣。在身體層面上，我也為自己感到驕傲，因為我從來沒有真正屈服，我沒有放棄。」

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