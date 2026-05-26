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NBA季後賽》狂勝37分！米契爾31分無用 尼克橫掃騎士闖總冠軍賽

2026/05/26 10:40

湯斯（左）。（美聯社）湯斯（左）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕尼克今天在東部冠軍賽第4戰進攻多點開花，湯斯（Karl-Anthony Towns）繳出全隊最高19分，幫球隊以130：93打爆騎士，系列賽4：0橫掃對手，勇奪東部冠軍，這也是尼克自1999年後首度闖進總冠軍賽。

系列賽以0：3落後的騎士，今天首節還能和尼克拉鋸，但騎士這節尾聲開始防守出現問題，讓尼克在兩節之間打出跨節20：0攻勢一舉擴大領先，甚至建立起超過20分優勢，半場打完暫時以68：49領先。

尼克上半場團隊命中率達到52%，已有4名球員得分上雙，騎士方面則以米契爾（Donovan Mitchell）攻下20分全隊最佳，但團隊命中率不到4成，加上失誤多達9次成為陷入落後的關鍵。

易籃後，騎士依舊無法控制失誤，被尼克打出一波16：7攻勢，氣勢越打越順的尼克，薛米特（Landry Shamet）、羅賓森（Mitchell Robinson）接連上演灌籃秀，直接擊潰騎士，3節打完取得勝負大致底定。

尼克今天6人得分上雙，湯斯繳出全隊最高19分、14籃板，阿努諾比（OG Anunoby）17分次之；騎士方面，米契爾繳出全場最高31分，哈登（James Harden）熄火三分球6投0中僅貢獻12分。

米契爾。（法新社）米契爾。（法新社）

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