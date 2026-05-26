MLB》大物新星耶薩維奇6.2局飆6K 藍鳥2連敗不敵馬林魚

耶薩維奇今天6.2局失5分，吞本季第2敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場作戰面對馬林魚的藍鳥，推派大物耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，雖然繳出6.2局投出6次三振的表現，但失掉較多的5分，最終以2：8不敵對手吞下2連敗。

耶薩維奇一開賽就被愛德華茲（Xavier Edwards）敲出二壘安打，並靠著滾地球上到三壘，隨後又靠著羅培茲（Otto Lopez）高飛犧牲打，讓馬林魚先馳得點。

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雖然失掉分數後耶薩維奇迅速回穩投出9上9下，但5局上半讓薩諾哈（Javier Sanoja）與凱西（Owen Caissie）接連擊出長打再掉1分，所幸下個半局打線終於有所貢獻，索沙（Lenyn Sosa）、盧克斯（Nathan Lukes）與皮南戈（Yohendrick Piñango）的安打終於打破鴨蛋。

然而來到6局上半，耶薩維奇持續面臨危機，面對前3棒雖抓到兩出局但也投出保送，輪到第4棒的史陶爾斯（Kyle Stowers）投出內角高滑球被鎖定，被擊出左外野方向的二壘安打失分，而在保送馬西（Jakob Marsee）之後又被薩諾哈挨長打，單局一共掉了3分。

進入到7上，耶薩維奇抓到8、9兩棒後被換下場，結束今天投球工作，總計他本場吃下6.2局，被擊出5支安打失掉5分，送出6次三振與2次保送。

打線部分，5局下半攻下分數後，6局下則靠著克萊門特（Ernie Clement）的陽春砲再下一城，但自此之後進攻端就被馬林魚牛棚給壓制，再加上8上兩位中繼投手羅傑斯（Tyler Rogers）與馬科（Adam Macko）狀況不佳合失3分，最終只能將勝利拱手讓人，耶薩維奇苦吞本季第2敗。

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