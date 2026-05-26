日職》對女兒家暴的巨人監督阿部慎之助閃電下台 「我玷污了...」

阿部慎之助。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人監督阿部慎之助昨天晚間涉嫌在東京住家對18歲長女施暴，遭到警視廳逮捕，今天凌晨獲釋。據《日刊體育》報導，這是巨人軍監督首次在季中下台的場景。

根據《讀賣新聞》報導，阿部慎之助今天與球團老闆山口壽一會面後，主動辭去監督職務，他表示，「我玷污了擁有悠久傳統的巨人軍監督這個名號。」

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阿部慎之助是在昨晚當地時間約7點，當時他在住家內，原本是想制止長女和15歲次女之間的爭吵，疑似因對長女的態度感到憤怒而動手。阿部監督稱，「因為被頂嘴，一時情緒失控。」

長女遭到父親阿部慎之助施暴後，向ChatGPT詢問：「被父親施暴了，該怎麼辦？」她收到「向兒童相談所通報」的回答，於是聯絡兒童相談所。最後兒童相談所向警方110報案，才讓警方介入處理。

山口壽一今天透過聲明表示，「施暴這件事本身非常嚴重，我們判斷他已不適合繼續擔任監督。在交流戰開打前夕發生重大醜聞，我向所有球迷以及所有職棒相關人士深深致歉。」

阿部慎之助是在2024年就任巨人軍監督，首年拿到中央聯盟優勝，執教2年多共332場比賽，累積171勝150敗11和。截至24日為止，巨人軍以24勝22敗居央聯第三。

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