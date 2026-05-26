MLB》大谷翔平猛夯暴力長打、斯漢6局8K好投！ 宇宙道奇狂飆3連勝

大谷翔平。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天有長打演出，加上斯漢（Emmet Sheehan）繳出6局8K優質先發，終場以5：3擊敗洛磯，奪下3連勝。
大谷翔平首打席第一球就出棒，掃出右外野二壘安打，擊球初速高達105.7英哩，可惜該局無功而返。道奇資深工具人赫南德茲（Kike Hernández）今天傷癒歸隊，3下本季首打席敲出長打，助隊先馳得點。
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道奇先發投手斯漢4上遇亂流，連挨3安讓對手破蛋，再被托瓦（Ezequiel Tovar）敲高飛犧牲打，洛磯2：1逆轉。斯漢最終先發6局丟2分退場，送出8次三振，此戰無關勝敗。
托瓦7上再度建功，敲陽春砲狙擊道奇牛棚，助隊3：1領先。道奇7下大反撲，無人出局滿壘局面，大谷敲地球野選上壘1分打點，貝茲（Mookie Betts）擊出高飛犧牲打，雙方3：3平手，衛冕軍攻勢還沒完，接著佛里曼（Freddie Freeman）和帕赫斯（Andy Pages）相繼敲安補刀，一口氣鯨吞4分大局，成為比賽轉捩點。
大谷翔平全場3打數敲1安，有1保送，進帳1分打點、跑回1分，賽後打擊率0.273。
ドジャースが7回に逆転！4-3— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 （@30R9gmaMUy3guDJ） May 26, 2026
フリーマンが勝ち越しタイムリー
大谷翔平の内野ゴロで2-3
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ベッツ犠牲フライで3-3の同点
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フリーマンのタイムリーで逆転4-3#ドジャース #Dodgers pic.twitter.com/UN4NFvJJcy https://t.co/QEREjrnLIv