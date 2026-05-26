自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平猛夯暴力長打、斯漢6局8K好投！ 宇宙道奇狂飆3連勝

2026/05/26 11:56

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天有長打演出，加上斯漢（Emmet Sheehan）繳出6局8K優質先發，終場以5：3擊敗洛磯，奪下3連勝。

大谷翔平首打席第一球就出棒，掃出右外野二壘安打，擊球初速高達105.7英哩，可惜該局無功而返。道奇資深工具人赫南德茲（Kike Hernández）今天傷癒歸隊，3下本季首打席敲出長打，助隊先馳得點。

道奇先發投手斯漢4上遇亂流，連挨3安讓對手破蛋，再被托瓦（Ezequiel Tovar）敲高飛犧牲打，洛磯2：1逆轉。斯漢最終先發6局丟2分退場，送出8次三振，此戰無關勝敗。

托瓦7上再度建功，敲陽春砲狙擊道奇牛棚，助隊3：1領先。道奇7下大反撲，無人出局滿壘局面，大谷敲地球野選上壘1分打點，貝茲（Mookie Betts）擊出高飛犧牲打，雙方3：3平手，衛冕軍攻勢還沒完，接著佛里曼（Freddie Freeman）和帕赫斯（Andy Pages）相繼敲安補刀，一口氣鯨吞4分大局，成為比賽轉捩點。

大谷翔平全場3打數敲1安，有1保送，進帳1分打點、跑回1分，賽後打擊率0.273。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中