東超》獵鷹也拿到門票！PLG下季3支隊伍參戰寫紀錄

東超宣布下季PLG有3支隊伍參賽。（東超提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕東亞超級聯賽（EASL）今天宣布，2026-27 賽季將由3支 P. LEAGUE+ 球隊參賽，寫下聯盟史上首次單季由3支 P. LEAGUE+ 球隊征戰東超的紀錄。富邦勇士與台鋼獵鷹將加入已率先取得資格的桃園璞園領航猿，使 PLG在東超的參賽隊伍數量，從過去3個賽季的2隊擴增至3隊。

作為東超自2023年主客場賽制正式啟動以來的創始合作聯盟之一，PLG展現高度競爭力，在東超前3個賽季中，每年皆有至少一支PLG球隊晉級季後賽。考量PLG球隊在場上的穩定表現，以及球迷於東超舞台展現的高度熱情，從兩支球隊擴增至3支參賽，可說是水到渠成的發展。

請繼續往下閱讀...

「PLG從東超創立之初便一路同行，旗下球隊也持續證明自己具備亞洲頂尖競爭力，」東超執行長李小龍 Henry Kerins 表示，「PLG能擴編至三支參賽球隊，是多年來穩定競爭實力與熱情球迷支持共同累積的成果。我們為這段合作關係一路以來的發展感到自豪，也期待3支 PLG球隊在 2026-27 賽季帶來更多精彩表現。」

「東超這些年來為亞洲籃球帶來巨大的突破與創新，所締造的成就與貢獻有目共睹，在此我要感謝東超對 PLG 的肯定，新球季起將有 3 支 PLG 球隊參與東超賽事，這一切都很榮幸雙方在從零開始的階段就建立起良好的夥伴關係」PLG 副會長陳建州表示，「未來我們將持續深化與東超這樣的合作模式，一起致力提升亞洲籃球，最後，再次感謝東超對 PLG 的肯定。」

2026-27 賽季代表 PLG出征東超的3支球隊，將由具備豐富東超經驗的勁旅，以及首度參賽的新軍共同組成。

其中經驗最豐富的桃園璞園領航猿，將連續第3個賽季征戰東超。球隊在 2024-25 與 2025-26 賽季皆闖進東超冠軍戰，最終分別不敵 B.LEAGUE 的廣島蜻蜓與宇都宮皇者，連兩季屈居亞軍。

上賽季，領航猿以 4 勝 2 敗排名 B 組第二，隨後一路挺進 2026 東超冠軍戰，期間平均勝分高達 23 分。而在本土聯賽方面，球隊在 2024-25 賽季奪下隊史首冠後，本季持續挑戰PLG二連霸。

領航猿於 2025-26 PLG 賽季開季豪取 11 連勝，寫下聯盟史上最佳開季紀錄，最終以聯盟新高的 21 勝 3 敗作收，87.5% 勝率同樣刷新歷史紀錄，包含主場 12 戰全勝。球隊於 2026 年 4 月 5 日提前封王，確定拿下例行賽第一名，並自動取得 2026-27 賽季東超參賽資格及PLG總冠軍賽門票。

與領航猿一同出征的還有富邦勇士，球隊曾於 2023-24 與 2025-26 賽季參與東超，本季將再次重返亞洲舞台。上賽季勇士於 A 組取得 2 勝 4 敗戰績，最終以些微差距無緣晉級季後賽。

本土聯賽方面，勇士是PLG史上最成功的球隊，至今已奪下三座總冠軍，最近一次封王為 2023 年。本季勇士已確定以PLG季後賽第二種子身份應戰。

首次參與東超的則是台鋼獵鷹。獵鷹隸屬於台鋼集團職業運動版圖的一部分，集團同時擁有職業棒球與排球隊。獵鷹已鎖定 PLG季後賽第3種子席次，這支來自台南的球隊 2026-27 賽季東超主場賽事計劃於高雄舉行。

PLG總冠軍賽將於 6 月 5 日正式點燃戰火，衛冕軍領航猿將等待勇士與獵鷹季後賽對戰組合的勝方，展開7戰4勝制總冠軍系列賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法