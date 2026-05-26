日職》沒有拳打腳踢！涉家暴的巨人軍阿部監督下台 長女發聲致歉

巨人軍監督阿部慎之助。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人監督阿部慎之助昨天晚間涉嫌在東京住家對18歲長女施暴，遭到警視廳逮捕，今天凌晨獲釋。阿部慎之助今天主動辭去監督職務，他的長女也透過聲明表示，「不論是不是家庭內部的事情，卻演變成如此大規模的報導，真的非常抱歉。」

阿部慎之助是在昨晚當地時間約7點，當時他在住家內，原本是想制止長女和15歲次女之間的爭吵，疑似因對長女的態度感到憤怒而動手。阿部監督稱，「因為被頂嘴，一時情緒失控。」

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日媒《日刊體育》報導，阿部慎之助的長女透過聲明表示，「這是出於我自己的意志寫下的。父親還對我說不需要發這種聲明。但現在社群媒體上的揣測與部分報導內容，首先這與事實不同。並不存在毆打、踢踹等行為。」

長女在聲明中說，這是她首次與父親發生如此大的衝突，「我向ChatGPT尋求協助，結果收到可匿名向兒童相談所求助，於是進行電話諮詢，雖然我是以不知道該怎麼辦的心情去諮詢，但在還沒詢問我希望如何處理的情況下，就演變成向警方通報的結果。警方到場時，最震驚的人其實是我自己。看到父親在我眼前被帶走時，我當場崩潰痛哭。對於讓大家引發騷動、事情鬧得這麼大，我深刻反省。真的非常抱歉。」

長女說，「其實父親平常是個很開朗的人，我們之間也常互相講冷笑話、一起大笑，平時也會一起外出吃飯，就是很普通的一家人。我想應該有很多人在擔心我的狀況，但這部分請大家放心，也謝謝大家的關心。事情發展成這麼大的風波，雖然由我來說可能有點奇怪，但我真的覺得非常丟臉。現在才提或許已經太晚，但因為我身體本來就比較強壯，所以並沒有受傷，請大家不用擔心。對於讓各方面人士擔憂，我由衷致歉。」

長女指出，「我和父親目前已經和好了，請大家放心。最後，今後無論是針對家人、父親或我本人，在社群媒體上的攻擊、中傷或肉搜行為，我知道在這個時代可能很難完全停止，但還是懇切希望大家能盡量克制。」

阿部慎之助是在2024年就任巨人軍監督，首年拿到中央聯盟優勝，執教2年多共332場比賽，累積171勝150敗11和。截至24日為止，巨人軍以24勝22敗居央聯第三。

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