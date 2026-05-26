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PLG》獵鷹前進東超！打造台南、高雄「雙主場」 推動籃球城市觀光

2026/05/26 11:30

獵鷹前進東超。（PLG提供）獵鷹前進東超。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼獵鷹今宣布，將參與EASL（East Asia Super League，東亞超級籃球聯賽）2026-27賽季，與桃園璞園領航猿、台北富邦勇士共同代表P. LEAGUE+登上亞洲國際舞台。

獵鷹新賽季將啟動「雙主場」模式，除延續台南國立成功大學中正堂主場賽事外，也規劃於高雄鳳山體育館安排主場比賽。球團表示，因應EASL密集且具國際規格的賽程，高雄擁有完善場館條件、豐富辦賽經驗，以及小港國際機場連結日本、南韓、菲律賓等參賽國家的交通優勢，是承接國際賽事的重要據點。

獵鷹指出，此次參與EASL是球團發展的重要里程碑，也希望藉由國際賽事讓更多目光聚焦南台灣。未來球團也將結合台鋼集團資源與台鋼燦星觀光經驗，推動賽事結合旅遊與城市行銷，讓球迷在南台灣近距離感受頂級國際籃球賽事。

獵鷹強調，將EASL國際賽事帶進南台灣，球團期待讓更多在地球迷近距離感受亞洲高水準籃球賽事，更是台鋼集團深耕南部職業運動的具體實踐，也將成為南台灣展現城市能量、邁向國際的重要契機。

PLG聯盟副會長陳建州表示：「EASL這些年來為亞洲籃球帶來巨大的突破與創新，所締造的成就與貢獻有目共睹，在此我要感謝EASL對PLG與台灣籃球的肯定，新球季起將有3支PLG球隊參與EASL賽事，這一切都很榮幸雙方在從零開始的階段就建立起良好的伙伴關係，未來也將持續加深這樣的合作模式，一起致力提升亞洲籃球，最後，再次感謝EASL對PLG的肯定。」

而為了深度強化及結合「籃球x觀光」，PLG球隊也都將善用各自主場與機場連結的地利之便，像是勇士的和平籃球館x台北松山機場、領航猿的桃園市立綜合體育館x 桃園國際機場，而獵鷹也將規劃高雄鳳山體育館主場賽事並連結高雄國際機場，打造不同以往的「籃球城市觀光之旅」。

為了服務更多南部球迷、串聯城市能量，台鋼獵鷹將在新賽季啟動「雙主場」模式，除延續於國立成功大學主場賽事外，也將規劃於高雄鳳山安排主場比賽，讓更多熱愛籃球的球迷能就近進場支持。台鋼獵鷹深耕南台灣，期待透過台南與高雄雙城連結，擴大職業籃球在南部的影響力，帶動在地運動文化、城市交流與產業共榮。未來球隊將持續以球迷為核心，打造更具熱度與參與感的主場體驗，與南部球迷一同凝聚台鋼精神，創造屬於南台灣的籃球榮耀。

台鋼獵鷹總經理王澄緯表示：「期待把最頂級的國際賽帶到南台灣，充實南部的籃球能量，也讓球迷有機會看到日本、韓國、菲律賓、蒙古的冠軍球隊，這是我們對經營南部的承諾與決心。」

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