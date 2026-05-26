中職》味全龍最快今天點亮上半季封王魔術數字M17

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕今年上半季戰績暫居前2名的味全龍、富邦悍將，今、明兩天在台北大巨蛋展開「天王山二連戰」，味全今天只要擊敗富邦，就點亮上半季封王魔術數字M17，追平中職半季封王點亮最大魔術數字。

味全上週憑藉蔣銲、伍鐸、魔神龍、梅賽鍶、鋼龍的「洋投5連星」，不僅單週5戰全勝，還拿下重組球隊回歸中職後最長的8連勝，今天挑戰1999年4月22日至5月12日的隊史紀錄9連勝，先發輪值回到上週打頭陣的蔣銲，他連續5場交出優質先發，今天是他首次對上富邦。富邦由阿部雄大擔任先發，登錄一軍後連拿2勝，共投13.1局僅被打3支安打失1分，今天是他首次對上味全。

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味全今天若贏富邦，兩隊戰績各為27勝13敗、21勝17敗，由於「勝差（5場）大於剩餘對戰（3場）」的條件成立，魔術數字自動出現M17，代表味全在剩餘20場，即便對富邦3場全輸，只要其他17場全贏，就能拿到上半季冠軍，但在後續剩餘賽事中，只要味全輸且富邦贏，魔術數字隨時消失。

味全今天若點亮上半季封王魔術數字M17，將追平中信兄弟2015年下半季中信兄弟，並列中職半季封王點亮最大魔術數字，排第2、3名的都是統一獅，各為2008年上半季M16、2024年上半季M15。

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