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日職》涉對女兒施暴辭去巨人監督 阿部慎之助落淚致歉、提出罕見請求

2026/05/26 13:59

阿部慎之助。（法新社）阿部慎之助。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人監督阿部慎之助昨天晚間涉嫌在東京住家對18歲長女施暴，遭到警視廳逮捕，今天凌晨獲釋。阿部慎之助今天主動辭去監督職務，今天在記者會中公開道歉，阿部落淚說，「以這樣的形式...離開球隊，真的...給大家添了很大的麻煩...。」

日媒《體育日本》報導，根據巨人球團確認的事實經過，「5月25日下午6點（日本時間）左右，前監督阿部慎之助在東京都內住家中，因姐妹開始爭吵，他試圖制止時，對長女的頂嘴感到憤怒，於是抓住長女衣領並將其摔倒在地，構成施暴行為。長女並未受傷。」

阿部慎之助身穿西裝出席記者會說，「因為我家庭中的糾紛，讓眾多棒球迷、職棒相關人士以及公司方面承受了極大的擔憂與困擾，我在此深深致歉。我甚至玷污了歷史悠久的巨人軍監督這個名號，心中充滿深深的歉意。能以這樣的形式向各位道歉，我非常感謝，真的非常抱歉。」

阿部慎之助最後也呼籲，「女兒現在也只是高中三年級這樣的年紀，希望大家能溫柔地守護她。」

阿部的長女在事發後立刻詢問ChatGPT，之後因被建議向兒童相談所通報。兒童相談所接獲通報後聯絡警方，而當地警方逮捕阿部，並在今天凌晨獲釋。阿部慎之助與阿部女過去並無糾紛紀錄。

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阿部慎之助。（法新社）阿部慎之助。（法新社）

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