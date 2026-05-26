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MLB》先發投手又倒一個！7年66億距約強投拉傷左腿進15天IL

2026/05/26 14:28

席斯。（資料照，路透）席斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據多倫多藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）今天透露，陣中強投席斯（Dylan Cease）因左腿筋拉傷而被放入15天傷兵名單。

席斯昨天對上海盜先發出賽，在第5局時因受傷而提前退場，當時描述傷勢的情形為輕微，該場他留下4.2局的投球，包括霍維茲（Spencer Horwitz）與克魯茲（Oneil Cruz）的陽春砲在內，一共被敲出4支安打失掉2分，送出8次三振與1次保送，承擔敗投。

目前30歲的席斯，在去年球季結束後與藍鳥簽下7年2.1億美元（約新台幣66.2億）的大約，這個賽季也是他生涯在大聯盟的第8個球季，本季累積11場出賽，62局投球送出高達92次三振，戰績3勝3敗，防禦率3.05，標準化防禦率（ERA+）與獨立防禦率（FIP）分別為143與2.57。

藍鳥本季的先發輪值至今出現許多傷兵，包括右前臂僵硬的畢伯（Shane Bieber）、首場登板就拉傷右膝前十字韌帶的龐塞（Cody Ponce）、近日傳出已進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）的貝里歐斯（José Berríos）、以及同樣也動TJ的弗朗西斯（Bowden Francis）。

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