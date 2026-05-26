新加坡賽》李佳豪逆轉大馬好手晉級16強 周天成不敵奈良岡功大首輪止步

李佳豪。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男單好手李佳豪今在超級750系列新加坡羽球公開賽首輪，以18：21、22：20、21：8逆轉馬來西亞好手梁峻豪，晉級16強。

世界排名32的李佳豪過去碰上排名26的梁峻豪雙方各拿3勝，對戰紀錄平分秋色。今天再度碰頭，李佳豪雖以18：21讓出首局，但他在第2局展現韌性以22：20勝出，並挾著這股氣勢以21：8上演逆轉秀。李佳豪晉級16強後要碰上擊敗周天成的日本好手奈良岡功大。

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台灣一哥周天成今天在超級750系列新加坡羽球公開賽男單首輪以19：21、16：21不敵奈良岡功大，首輪止步。

世界排名第6的周天成這季曾在亞洲羽球錦標賽獲得男單銅牌，這個月的泰國公開賽也曾闖進4強，但冠軍尚未開張。周天成今天碰上世界排名11的奈良岡功大，小天對上他取得5勝1負優勢，兩人前次交手在去年底的年終總決賽，當時由奈良岡獲勝。

周天成今天在第1局一度陷入5：10落後，但技術暫停後，小天急起直追連續逼出對手失誤，很快扳成12平，他展現耐心，在多拍來回時都能拿下分數，一度超車。雙方一路拉鋸，但小天隨後因為連續回擊掛網失分，還被對手先拿下局點，暫時以18：20落後，最終以19：21讓出。

周天成在第2局一度以1：6落後，但他並未自亂陣腳，連拿5分趕上，只是主動失誤仍多，連續失分陷入落後，最終以16：21落敗。

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