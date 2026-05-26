中職》味全龍Dragon Beauties前進福岡 與球迷共迎福岡軟銀鷹「HAWKS ASIAN DAY」

小龍女參訪王貞治棒球博物館。（味全龍提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍Dragon Beauties新光人壽小龍女成員李多慧、小映、林襄、菲菲與沛沛，近日（5/22-5/23）受邀前往福岡軟銀鷹主場參與「HAWKS ASIAN DAY」活動，透過場內應援演出與交流互動，向日本球迷展現台灣職棒獨具特色的應援文化與青春魅力。

女孩們此次也特別前往福岡知名娛樂地標「BOSS E・ZO FUKUOKA」參訪體驗，走訪多項人氣設施，包括充滿棒球歷史與傳奇精神的「王貞治棒球博物館Supported by Hakata Green Hotel」，現場也特別參觀徐若熙加盟紀念展，展區展示其效力味全龍及福岡軟銀鷹期間的相關實戰用品與紀念展示。

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女孩們也體驗結合運動娛樂的「89 PARK」棒球娛樂設施，以及融合光影科技與沉浸式藝術的「teamLab Forest Fukuoka - SBI SECURITIES Co., Ltd.」，感受福岡融合棒球文化、科技娛樂與觀光休閒的多元魅力。

比賽期間，Dragon Beauties也在福岡巨蛋帶來精彩應援演出，不僅與福岡軟銀鷹的官方舞蹈與表演團隊「Honeys」共同演出開場舞表演，也參與局間應援及吉祥物場中互動演出。現場台日球迷齊聲歡呼、氣氛熱烈，球迷紛紛拿起應援毛巾與手機記錄精彩畫面，讓球場洋溢濃厚台式應援嘉年華氛圍。女孩們透過熱情應援與近距離互動，成功讓更多日本球迷感受到台灣職棒應援文化的魅力。

味全龍近年持續推動國際交流，希望透過棒球賽事、應援文化與跨國合作，深化台日雙方球迷連結，並積極提升台灣職棒國際能見度。未來也期待持續與亞洲各地球團及球迷創造更多交流機會，讓更多國際球迷看見台灣棒球與應援文化的熱情與活力。

林襄戴上軟銀鷹隊髮箍應援。（味全龍提供）

味全龍與軟銀鷹台日應援交流。（味全龍提供）

Dragon Beauties 小龍女與吉祥物登上MIZUHO PayPay Dome的大螢幕。（味全龍提供）

Dragon Beauties 與福岡軟銀鷹的官方舞蹈與表演團隊「Honeys」共同演出開場舞表演。（味全龍提供）

味全龍應援團與福岡軟銀鷹的官方舞蹈與表演團隊「Honeys」相見歡。（味全龍提供）

徐若熙加盟紀念展。（味全龍提供）

味全龍與福岡軟銀鷹吉祥物合影。（味全龍提供）

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