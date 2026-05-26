全國身心障礙國民運動會閉幕 新北市交棒雲林縣

全國身心障礙國民運動會今（26）日舉行閉幕典禮，賽會宣告圓滿落幕。新北市在典禮上交接會旗給雲林縣。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕全國身心障礙國民運動會今（26）日舉行閉幕典禮，賽會宣告圓滿落幕。新北市副市長劉和然在典禮上交接會旗給雲林縣副縣長謝淑亞，象徵新北市交棒雲林縣。劉和然說，新北市很榮幸承辦這屆賽事，選手帶給大眾的感動與力量，不會隨著閉幕ㄙ而結束，選手在每一場競賽中展現堅韌、突破自我、永不放棄，都讓人感受到平等、尊重與希望，也感謝賽會幕後工作者協助比賽圓滿推動。

體育局長洪玉玲表示，這屆全障運選手表現精彩耀眼，總計頒發562面獎牌，並締造122項、153人次破大會紀錄，以及91項、105人次破全國紀錄。

請繼續往下閱讀...

體育局指出，其中新北市田徑、射擊雙棲好手黃楷倫在田徑男子輪椅組鐵餅、標槍及鉛球包下三金，並於鐵餅、鉛球締造全國紀錄；新北地主選手危宇澤在聽覺障礙男子組田徑賽事大放異彩，一口氣拿下100公尺、200公尺、400公尺、400公尺跨欄、110公尺跨欄、跳高及跳遠共7面金牌，其中400公尺跨欄同時打破大會及全國紀錄，110公尺跨欄、跳高也改寫大會紀錄。

體育局說，聽障女子100公尺跨欄世界紀錄保持人許樂在傷後重返熟悉賽場，勇奪100公尺、100公尺跨欄、400公尺跨欄及跳遠4面金牌，其中400公尺跨欄更刷新大會紀錄；台北市選手謝宛錚在射擊與游泳賽場雙棲出擊，展現勇於挑戰的運動家精神；台北市代表隊在保齡球視覺障礙、肢體障礙組賽事成為最大贏家，合計拿下20金12銀6銅，柯茗碩、李佳婕連續兩屆「開五金行」，邱文昇更連三屆成為「五金王」。

體育局表示，市府將持續推動友善共融環境，讓更多人透過運動展現自我、勇敢追夢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法