馬刺雷霆G5天王山之戰、兄弟新洋投本季初登板 今日賽事預告與轉播

菲力士。（資料照，記者陳逸寬攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽有1場轉播，西部冠軍賽G5天王山之戰，究竟是SGA能率衛冕軍捍衛主場，還是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）能率馬刺在客場聽牌？記得鎖定轉播！

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棒球部分，MLB有2場轉播，分別為天使VS老虎、太空人VS遊騎兵以及洛磯VS道奇；另外，中職3地開打，富邦李東洺對決味全曾仁和、樂天劉家翔對決統一銳力獅、中信菲力士對決台鋼艾速特，記得鎖定轉播！

MLB

06：30 天使 VS 老虎 愛爾達體育2台

08：00 太空人 VS 遊騎兵 愛爾達體育4台

10：00 洛磯 VS 道奇 愛爾達體育2台、緯來育樂

NBA季後賽

08：30 馬刺 VS 雷霆 愛爾達體育1台、緯來體育

法網

17：00 第4日 單打第二輪（上） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

22：00 第4日 單打第二輪（中） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

日職

17：00 軟銀 VS 巨人 DAZN 2

中職

18：30 富邦悍將 VS 味全龍 愛爾達體育4台、緯來體育、緯來精采

18：30 樂天桃猿 VS 統一獅 愛爾達體育3台、DAZN 1

18：30 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、MOMOTV

新加坡羽球公開賽

10：00 戚又仁 32強（上） 愛爾達體育3台

15：00 32強（下） 愛爾達體育3台

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