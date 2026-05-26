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中職》慘！26歲前日本獨盟洋投大核爆 先發2.2局狂失11分防禦率破6

2026/05/26 15:58

榊原元稀。（資料照，取自IG）榊原元稀。（資料照，取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿育成洋將榊原元稀今天在二軍先發面對台鋼雄鷹，卻只投2.2局狂失11分，連續2場出賽都被打爆。

日本籍的榊原元稀現年26歲，2024、2025年效力群馬鑽石飛馬隊，2025年球季繳出10勝、防禦率2.18、三振73次的成績，拿下分區最多勝與最多奪三振，並榮獲BC聯盟「年度最佳投手」及「年度最佳九人」。

榊原元稀本季尚未登上過一軍，他在4月10日初登板繳出7局5K無失分優質先發，前5場出賽（4場先發）表現優異，防禦率僅2.77、每局被上壘率0.96。然而前一戰5月16日對上中信兄弟，榊原元稀先發5.1局失7分吞下本季首敗，防禦率上漲至4.31。

今天榊原元稀面對台鋼雄鷹二軍，1局下遭到宋柏翰敲出2分砲，2局下單局被敲3支安打，以及2次四壞保送再丟3分。但惡夢還沒結束，3局下榊原元稀單局又投出2保送，加上狂挨4安，包含高聖恩3分砲，最終僅投2.2局失11分退場。

此役榊原元稀主投2.2局花多達78球，有41顆好球，被敲出9支安打包含2轟，投出5次四壞保送，失掉11分有10分責失分，僅送出1次三振，防禦率暴漲至6.62、每局被上壘率1.53。

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