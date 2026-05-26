自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全障運》聽障球后林家文克服肩傷心魔 網球女單摘金重新奮起

2026/05/26 16:05

林家文。（大會提供）林家文。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕四屆達福林匹克運動會（聽奧）國手名將林家文，去年遭逢肩傷打擊一度面臨心魔，如今她在115年全國身心障礙國民運動會網球聽覺障礙女子單打過關斬將，循環賽最後一戰擊敗台北市賴妤甄勇奪金牌，讓來自台南市的聽障球后信心大振，期許未來透過國際賽洗禮，重新找回場上統治力。

林家文2017年與延期至2022年的聽奧合計拿下3金、2銀，更連續兩屆開幕式擔任我國掌旗官，去年東京聽奧她肩負挑戰連3屆摘金的重擔，不過5月肩鎖關節錯位傷勢未能痊癒，帶傷上陣表現起伏，女單屈居第5名、混雙第9名，中斷連續兩屆聽奧奪牌紀錄，讓她直言是生涯最挫折時刻。所幸頂尖運動員總能在逆境反彈，今年元月林家文南半球墨爾本再出發，澳洲網球公開賽聽障邀請賽包辦女雙冠軍、女單季軍，足以一掃陰霾。

這次全障運林家文先於田徑聽障女子100公尺拿到銅牌，今天又在聽障網球女單鍍金，更讓她備受鼓舞，「之前因為害怕肩傷復發，發球時始終不敢全力揮擊，很高興終於克服心魔。」聽奧挫敗後林家文迅速調整心態，澳網聽障邀請賽重新奮起，如今全障運乘勝追擊完成金牌任務，7月她還將遠赴法國角逐聽障網球團體賽，持續在國際舞台爭取榮譽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中