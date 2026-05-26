全障運》聽障球后林家文克服肩傷心魔 網球女單摘金重新奮起

林家文。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕四屆達福林匹克運動會（聽奧）國手名將林家文，去年遭逢肩傷打擊一度面臨心魔，如今她在115年全國身心障礙國民運動會網球聽覺障礙女子單打過關斬將，循環賽最後一戰擊敗台北市賴妤甄勇奪金牌，讓來自台南市的聽障球后信心大振，期許未來透過國際賽洗禮，重新找回場上統治力。

林家文2017年與延期至2022年的聽奧合計拿下3金、2銀，更連續兩屆開幕式擔任我國掌旗官，去年東京聽奧她肩負挑戰連3屆摘金的重擔，不過5月肩鎖關節錯位傷勢未能痊癒，帶傷上陣表現起伏，女單屈居第5名、混雙第9名，中斷連續兩屆聽奧奪牌紀錄，讓她直言是生涯最挫折時刻。所幸頂尖運動員總能在逆境反彈，今年元月林家文南半球墨爾本再出發，澳洲網球公開賽聽障邀請賽包辦女雙冠軍、女單季軍，足以一掃陰霾。

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這次全障運林家文先於田徑聽障女子100公尺拿到銅牌，今天又在聽障網球女單鍍金，更讓她備受鼓舞，「之前因為害怕肩傷復發，發球時始終不敢全力揮擊，很高興終於克服心魔。」聽奧挫敗後林家文迅速調整心態，澳網聽障邀請賽重新奮起，如今全障運乘勝追擊完成金牌任務，7月她還將遠赴法國角逐聽障網球團體賽，持續在國際舞台爭取榮譽。

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