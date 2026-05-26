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今年全中運奪金 太魯閣族射箭選手謝明君獲總統教育獎

2026/05/26 16:24

謝明君搭弓射箭時眼神犀利，與平日羞澀靦腆的樣子完全不同。（記者花孟璟攝）謝明君搭弓射箭時眼神犀利，與平日羞澀靦腆的樣子完全不同。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕從國小三年級開始加入射箭隊，花蓮自強國中射箭選手謝明君今年全中運勇奪2金1銀，他因母親生病無法工作，一家4口只靠父親打零工生活十分艱難，為了不讓父母擔心，他不僅努力練習爭取獎學金負擔外縣市比賽支出，更榮獲今年總統教育獎！

謝明君的父親老家在萬榮鄉西林村，繼承太魯閣族善於射箭的獵人血統，謝明君說，感謝爸爸媽媽以及教練的鼓勵，讓他堅持到現在，即將從自強國中畢業的他，前天以反曲弓第一名成績考取花蓮體育高中射箭隊，「未來夢想是當一名職業選手」，謝明君這麼說的同時，臉上露出一抹靦腆。

然而，站到射箭場上時，謝明君搭弓射箭的專注表情，與平日給人的印象完全不同，銳利的眼睛直直瞄準50公尺外靶心，射出去的箭矢正中目標！而他兼顧學業及體育的毅力及精神，也獲得今年總統教育獎的肯定，21日總統府公布得獎名單，謝明君榮獲殊榮。

謝明君說，他國小三年級時下課時間發現學長們練習射箭的樣子非常帥，加入射箭隊前以為射箭很簡單，沒想到弓一拿起來竟如此沉重，他先從練肌力開始，花了3個月才第一次成功拿弓箭射中幾公尺外的靶。

他說，碰到瓶頸曾動過放棄的念頭，因家裡並不寬裕，但是爸爸總是告訴他，挫折只是一時的，鼓勵他堅持自己的路，得到總統教育獎後第一件事就是希望爸媽知道，謝謝他們栽培自己。

台灣世界展望會東區辦事處長李玉明說，明君的爸爸打零工養活全家4口，媽媽因身心疾病而無法外出工作，最近明君的爸爸還因髖關節退化動手術還要長時間休養，都讓這個脆弱的家庭面臨巨大經濟壓力，為此展望會替他申請總統教育獎，非常開心他靠著自己的努力得到殊榮。

教練彭暐婷說，明君個性沉穩、碰到壓力及挫折也不會輕易動搖，他會耐下心來找問題，比別人願意花時間調整自己，這也是作為運動選手最重要的心理素質，還會主動去看很多世界選手比賽的影片。教練說，明君努力申請到很多體育獎金，存下來替自己累積外縣市比賽基金，國中這3年也獲取優異成績，去年獲得全中運反曲弓國男組團體賽銀牌，今年更進步到全中運2金1銀，包括反曲弓混雙對抗賽、個人對抗賽共2面金牌以及反曲弓團體對抗賽銀牌，昨天花蓮體育高中射箭班放榜，謝明君以反曲弓第1名成績錄取。

謝明君（中）獲得總統教育獎，教練彭暐婷（右）、台灣世界展望會東區辦事處長李玉明（左）都替他按讚。（記者花孟璟攝）謝明君（中）獲得總統教育獎，教練彭暐婷（右）、台灣世界展望會東區辦事處長李玉明（左）都替他按讚。（記者花孟璟攝）

謝明君今年全中運獲得2金1銀佳績。（記者花孟璟攝）謝明君今年全中運獲得2金1銀佳績。（記者花孟璟攝）

謝明君今年全中運獲得2金1銀佳績。（記者花孟璟攝）謝明君今年全中運獲得2金1銀佳績。（記者花孟璟攝）

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