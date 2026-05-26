MLB》台灣強投崛起！鄧愷威獲讚最關鍵新血 美媒曝下次先發時間點

鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威本季表現亮眼，成為球隊最受倚賴的投手之一。加拿大媒體《theScore》近日盤點各隊今年最重要「新血」（newcomer），鄧愷威獲得大力讚賞。

太空人休季將小聯盟捕手維拉洛爾（Jancel Villarroel）送往巨人，交易來鄧愷威，並為他制定專屬計畫，讓他有效提升表現。本季鄧愷威在太空人出賽17場有4場先發，投37局飆36K，被敲24安、投出9保送，防禦率2.19，獨立防禦率（FIP）3.56，ERA+190，每局被上壘率1.05，被打擊率0.188。

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加拿大媒體《theScore》近日撰文更新本季球隊戰力榜，並將焦點放在各隊至今最重要的新血，其中太空人目前位居第23名，而最重要的新成員就是鄧愷威：「這位27歲投手的崛起，對於飽受傷病困擾的太空人投手群來說，無疑是一大驚奇。在布朗（Hunter Brown）等人缺陣之下，太空人將鄧愷威拉進先發輪值，他也用精彩表現回應，近2場先發投11局無失分，送出13次三振。」

鄧愷威上次先發對小熊繳出代表作，上演生涯首次6局無失分優質先發。根據美媒《ESPN》預測，鄧愷威下次先發時間將落在台灣時間5月30日早上8點，對手為目前以31勝20敗位居國聯中區龍頭的釀酒人。

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