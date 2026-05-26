自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》台灣強投崛起！鄧愷威獲讚最關鍵新血 美媒曝下次先發時間點

2026/05/26 16:59

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威本季表現亮眼，成為球隊最受倚賴的投手之一。加拿大媒體《theScore》近日盤點各隊今年最重要「新血」（newcomer），鄧愷威獲得大力讚賞。

太空人休季將小聯盟捕手維拉洛爾（Jancel Villarroel）送往巨人，交易來鄧愷威，並為他制定專屬計畫，讓他有效提升表現。本季鄧愷威在太空人出賽17場有4場先發，投37局飆36K，被敲24安、投出9保送，防禦率2.19，獨立防禦率（FIP）3.56，ERA+190，每局被上壘率1.05，被打擊率0.188。

加拿大媒體《theScore》近日撰文更新本季球隊戰力榜，並將焦點放在各隊至今最重要的新血，其中太空人目前位居第23名，而最重要的新成員就是鄧愷威：「這位27歲投手的崛起，對於飽受傷病困擾的太空人投手群來說，無疑是一大驚奇。在布朗（Hunter Brown）等人缺陣之下，太空人將鄧愷威拉進先發輪值，他也用精彩表現回應，近2場先發投11局無失分，送出13次三振。」

鄧愷威上次先發對小熊繳出代表作，上演生涯首次6局無失分優質先發。根據美媒《ESPN》預測，鄧愷威下次先發時間將落在台灣時間5月30日早上8點，對手為目前以31勝20敗位居國聯中區龍頭的釀酒人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中