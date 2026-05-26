征戰全國身障運動會 南市代表隊勇奪154面獎牌

女子組保齡球個人賽，台南好手林雅琴（右2）榮獲第1名。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026全國身心障礙國民運動會今（26）日圓滿閉幕，台南市代表隊在全國各縣市好手激烈競爭中表現亮眼，共勇奪53面金牌、55面銀牌及46面銅牌，累計154面獎牌，總成績高居全國第4名，展現台南選手堅強實力與永不放棄的運動精神。

兩年舉辦一次的全國身心障礙國民運動會，是國內最高等級的身心障礙運動競技賽事。今年台南市共派出193位選手參賽，挑戰田徑、游泳、桌球、網球、羽球、健力、射箭、保齡球、地板滾球、籃球，以及特奧滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧輪鞋競速、特奧籃球等15項競賽種類，選手們在場上全力以赴，為台南爭光。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，南市代表隊此次表現相當優異，不僅展現平時訓練成果，更讓外界看見身心障礙選手堅毅不拔的精神與對運動的熱愛，成績值得肯定與喝采。

南市體育局長陳良乾也表示，南市代表隊在本屆賽會中全力奮戰，許多選手展現明顯進步與潛力，令人振奮。未來市府將持續推動身心障礙運動發展，強化選手培育與訓練資源，打造更友善、多元的運動環境，讓更多選手能在舞台上發光發熱。

男子組保齡球個人賽好手盧泰安（右1）榮獲第3名。（南市體育局提供）

南市女子組保齡球團體賽榮獲第3名。（南市體育局提供）

南市男子組保齡球團體賽榮獲第2名。（南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法