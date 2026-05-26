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全障運羽球》掌握風向掌握勝利！方振宇打敗最熟悉的對手摘金締6連霸

2026/05/26 16:34

方振宇。（大會提供）方振宇。（大會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕臺南市方振宇、臺北市蒲貴煜在2023年杭州亞帕運攜手摘下男雙銅牌，兩位在115年全國身心障礙國民運動會，肢體障礙男子組羽球單打SU5級金牌戰成為對手，最終方振宇技高一籌，以21：18、21：19拍落蒲貴煜，締造六連霸。

方振宇是東京帕運國手，在2023年杭州亞帕運收下男單銅牌，並和蒲貴煜登上男雙頒獎台，堪稱最熟悉的對手，國內、國外賽事都經常對戰。方振宇表示，跟蒲貴煜經常一起練球，對彼此球路都相當熟悉，因此每次對決就必須看當下誰臨場發揮出色，「我還是很開心在國內就有貴煜這樣的對手。」

方振宇對本屆新北市全障運「服務型賽會」理念印象深刻，「像是穿線、按摩這些服務，對選手幫助都滿大的，能更專心去準備比賽。」但他也笑說天氣炎熱球場冷氣開得特別強，這方面對觀眾很棒，但對選手來說壓力會比較大一點。

本屆賽事在新北高中體育館登場，由於場館較小，且又有開冷氣，導致場上風向大亂。方振宇笑說，他到金牌戰都還在適應風向，整體表現並不是太理想。拿下銀牌的蒲貴煜則坦言，跟方振宇相比就是關鍵時刻的處理球較不好，對方掌握風向比較快。

除了專長的羽球項目，方振宇也報名了多項田徑賽事，並斬獲三金一銀的佳績，其中跳高更一舉打破全國紀錄，在全障運完成連霸後，方振宇接下來預計6月會到法國、愛爾蘭參加比賽，接著就會閉關備戰名古屋亞帕運。

另外，世界羽球聯盟（BWF）4月宣布2027年1月4日起將實行3局15分制，方振宇未來勢必要迎接全新賽制。他坦言，生涯尚未打過15分的比賽，「感覺打法應該不會改變太多，不過我相信之後的訓練方式就會進行調整，才能應付全新賽制。」

蒲貴煜。（大會提供）蒲貴煜。（大會提供）

球拍穿線服務。（大會提供）球拍穿線服務。（大會提供）

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