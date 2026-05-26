全障運》「桌球阿嬤」盧碧春與葉晉瑋老少配 助地主新北市混雙鍍金

盧碧春（右起）與葉晉瑋。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕115年全國身心障礙國民運動會桌球賽事在板樹體育館落幕，「桌球阿嬤」與年齡相差近40歲的葉晉瑋首度搭檔角逐XD7級，就磨合出精彩火花，金牌戰老少配就以11：5、11：3、11：3直落三擊敗彰化縣梁振坤／廖昱婷，為地主新北市再添一面金牌，而盧碧春單屆進帳三金，更是寶刀未老的大贏家。

現年63歲的盧碧春，曾多次代表台灣出國征戰，本屆再戰全障運，混雙與24歲新生代葉晉瑋合作，盧碧春的穩定與經驗，帶領打球有些衝的後輩，恰好打出絕佳節奏，首次搭檔就帶回金牌，盧碧春說：「很開心看到年輕一輩的選手不斷成長。」葉晉瑋升大三時，突發脊椎病變只能坐輪椅，所幸小時候的桌球基礎，讓他轉戰輪椅桌球，如今這位中央大學研究所高材生，一邊打球一邊念書，雖然忙碌卻很充實，今年首度參賽的他拿下兩金一銅，賽後笑說：「這次知道跟碧春姐搭檔很開心，就像有顆大樹可以靠著。」

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嶄新組合就有絕佳成果，盧碧春感觸良多，她堅不言退，象徵著實力與毅力，見證年輕一輩的成長，同樣感到欣喜，「看到年輕選手的成長很開心，又有國家的重視，有更多人的參與，相信整體環境會進步很多。」盧碧春也鼓勵年輕選手要相信自己、不要放棄，更以身作則，回想起本屆女雙賽事，她與隊友施祝華金牌戰從0：2絕境反撲，連趕3局大逆轉，奪回失去的女雙金牌，「真的很不容易，感謝夥伴奮戰不懈。」

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