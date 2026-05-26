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全障運羽球》真主場優勢！吳于嫣化壓力為助力 締造女單三連霸

2026/05/26 16:38

吳于嫣。（大會提供）吳于嫣。（大會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北市吳于嫣是115年全國身心障礙國民運動會開幕典禮火炬手，羽球賽又在最熟悉的新北高中進行，讓她備感壓力，但她把壓力轉換成助力，在肢體障礙女子組羽球單打SH6級連勝新竹市黃敏育、臺北市蔡奕琳，成功完成三連霸。

吳于嫣昨直落二打敗黃敏育，今再以21：10、21：8戰勝亞帕運女雙奪牌搭檔蔡奕琳，完美拿下金牌殊榮。她表示，「即使在第2局大幅領先，但我只要開始連續丟分就很容易崩盤，在沒拿到最後1分前，我都很緊張。」

吳于嫣這次參賽壓力來自身為地主新北市選手，又在開幕典禮擔綱重任，更重要的是，羽球賽很巧又辦在新北高中，「我週一到週六都是在新北高中練球，也已經在這裡練了4年。」

吳于嫣笑說，當初知道新北市拿到主辦權後就很緊張，結果新北市那麼多可以舉辦羽球賽的地方，「竟然又剛好選在新北高中，又讓我更加緊張。」

緊張歸緊張，也因為對場地較熟悉，吳于嫣能明確知道場地的順、逆風，上場就能很快適應，成為她的真主場優勢，也如願為新北市奪下金牌。

即將進入國立體大的吳于嫣，接下來將到6月到法國、愛爾蘭參賽，再來將回到臺灣為名古屋亞帕運進行閉關訓練，她坦言，「我是比較需要透過比賽來建立目標的選手，所以長時間沒比賽會比較恐慌，但就盡力去克服問題。」

吳于嫣上屆杭州亞帕運拿下女單銅牌，女雙和蔡奕琳攜手摘銀，10月即將再度挑戰亞洲最高殿堂，目標就是「我要再度站上頒獎台！」

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